肖貪600元通譯費 韓男倒貼2萬

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中國時報
／台北報導

韓國籍來台讀書的21歲宋姓男子，被台北地檢署找來擔任韓籍被告涉犯刑事案件的通譯，宋男拿到請領通譯費1200元的申請書後，竟篡改成1800元，直到北檢事後核帳才發現，檢察官偵查後以支付公庫2萬元的條件，給予宋男緩起訴處分1年，為了貪600元，得付出33倍多的代價。

北檢編制上只有1名通譯，但並非「十項全能」，對外籍被告涉犯刑案需要翻譯時，都以臨時聘任的方式，由學校或社會相關團體提供語言人才擔任翻譯，酬勞依演講費標準給付，但會隨庭訊時間長短按比例調整。

去年9月間，北檢偵辦1件韓籍被告的刑事案件，找來宋姓男子任通譯，偵查庭結束後宋拿著檢方開具的通譯費旅費申請書兼領據，依時間比例，宋可領到的通譯費為1200元，宋男嫌少，居然自己「妙筆生花」將申請書上的通譯費1200元的「2」改為「8」，向北檢總務科出納室請領費用，還成功騙過出納人員，領到1800元。

北檢後來核帳，發現出納室的請領收據與書記官開出的數額不符，細查下發現出納室的收據上數字動過手腳，於是通知宋男繳回溢領的費用，並簽分詐欺罪偵辦。宋男到案坦承犯行並深表悔悟，檢察官考量他沒有前科，犯罪情狀輕微，給予緩起訴1年，但得繳交國庫2萬元，宋男不但沒有多賺到600，還付出33倍代價才換得緩起訴。

(中國時報)

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