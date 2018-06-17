防狼液隨機攻擊 被捕辯喝醉

2018年06月17日 04:09 中國時報 陳鴻偉 ／台北報導 ／台北報導

北市44歲黃姓婦人上月載10歲兒子上學，途中1部汽車經過，車上男子竟朝2人狂噴防狼液，造成黃和兒子眼睛、臉部紅腫，痛得停在路邊叫喊，所幸送醫後無大礙。警方據報逮捕涉嫌的22歲簡姓男子，他辯稱自己當時喝醉，隨手拿出來亂按，不知噴到別人，訊後依傷害罪嫌送辦。

這起上學驚魂記，發生在5月4日上午，黃婦騎機車載兒子到學校，行經中華路二段、寧波西街口等紅燈，突然一陣白煙傳來，吹進母子2人眼睛造成疼痛不適，眼睛紅腫流淚，小朋友更是當場大哭，2人隨後被救護車送往醫院，經診斷發現是接觸性皮膚炎及眼角膜炎。

黃婦休養後氣得向警方提告，萬華警分局調閱監視畫面追查，發現1部BMW白色轎車經過時，副駕駛座伸出一隻手拿著噴霧劑，不斷對外狂噴，經循線追查，發現車子是22歲簡姓男子所有，寄發通知書要求簡男到案說明。

警方先後傳喚兩次，簡都置之不理，警方前往簡位在環河南路的住家，簡母卻極不配合，表示兒子1個月只回來2、3次，她也不知人在哪裡。

簡男拒絕配合調查，警方決定聲請拘票直接逮人，埋伏多日，15日凌晨終於抓到開車回家的簡男，依法將他拘提到案，並在車內發現造成母子受傷的噴霧劑。

簡男警訊供稱，自己當天喝醉，是由朋友開車送他回家，昏沉時拿出防狼劑朝外噴灑，根本不知會害人受傷，警方質問為何屢傳不到，簡也辯稱沒注意，輕浮隨便的態度，讓警方忍不住痛斥：「別人如果瞎了怎麼辦！」訊後依傷害罪嫌將他移送法辦。

(中國時報)