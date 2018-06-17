竹縣長盃龍舟賽 機器人揭幕

2018年06月17日 04:10 中國時報 楊宗灝 ／竹縣報導 ／竹縣報導

2018新竹縣縣長盃龍舟競賽，明天(18日)將於新豐鄉池和湖熱鬧登場，今年賽事總共多達43隊報名，參賽人數更破千人大關，創下歷年參賽隊伍與人數最高的紀錄。清華大學、中華大學外籍生也將組隊下場競技，賽事精采可期。

新竹縣政府自2004年起，委由新豐鄉公所舉辦縣長盃龍舟競賽，今年參賽的隊伍中，有許多是從新竹市「跨區」前來挑戰，爭奪冠軍獎盃企圖旺盛。今年賽事亮點之一，就是特別加入機器人科技元素，由祥儀企業規畫別開生面的龍舟機器人表演，除了龍舟機器人競技外，明天上午10時至下午5時，民眾也可以在現場與機器人互動體驗，預計將吸引不少家長與小朋友到場為競賽隊伍加油打氣。

為了庇佑賽事順利進行，新竹縣長邱鏡淳、新竹縣議會議長張鎮榮等人5月30日就先至新豐鄉池和宮前廣場，為龍舟點睛祈福。邱鏡淳指出，池和湖比賽水域平穩，相當適合舉行龍舟賽事，今年最大的亮點就是增添了科技元素，由小型龍舟機器人揭幕開場，並由龍舟機器人先行競技，是有別於傳統龍舟賽開幕活動的新創意。

家政班包粽分送弱勢

除了精彩的龍舟賽之外，新竹縣政府和新埔鎮農會也在端午節前夕，由家政班50多名婆婆媽媽親手包粽子，並將包好的粽子分送給縣內華光智能發展中心、香園紀念教養院、世光教養院茁拙家園、德蘭教養中心等社福機構、團體，讓弱勢民眾也能過個開心的端午節，同時展現社會關懷愛心。

外籍大學生同場競技

新竹縣政府指出，為了讓弱勢家庭能感受端午節熱鬧節慶氣氛，今年也與新竹物流公司合作，捐贈涼被及白米等民生物資，由新竹物流負責宅配到弱勢民眾家中。縣府表示，去年首創與新竹物流愛心宅配春節年菜，深獲受贈長輩們的好評，今年端午節再次與新竹物流合作，希望能讓弱勢族群充分感受社會關懷溫情。

(中國時報)