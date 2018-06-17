飛天龍展競技 鄉親齊享樂

2018年06月17日 04:10 中國時報 范振和／花蓮報導

「2018世紀飛天龍‧鯉魚展競技」龍舟競渡嘉年華系列活動，將於17日、18日於花蓮縣壽豐鄉鯉魚潭登場，共50支隊伍參與競技，其中除了22隊屬於競技組外，28隊則是今年首次開放參加的體驗組，讓鄉親都有機會體驗歷史悠久的傳統文化。

主辦單位已先於6月9日舉行龍舟競技開光點睛儀式，由縣長傅崐萁引領參賽隊伍，一同在鯉魚潭潭南湖畔誠心祈福，祈求全縣風調雨順、比賽順利進行。

開光點睛會場除安排祥獅獻瑞、祭潭祈福等傳統儀式外，傅崐萁更遵循古禮依序為比賽龍舟完成點睛程序，熱鬧中不失莊嚴，現場還有來自德國的國際友人自發性到場觀禮，完成了一次成功的國民外交。

今年除了龍舟競賽外，大會特別安排不少民俗節慶精彩內容，包括「端陽立蛋‧好運就到」、「包粽包中」、「水岸市集美食展」等，不一而足，同時也有熱情洋溢的青春舞蹈、原住民創意歌舞等表演。花蓮縣政府說，期盼在明媚的湖光山色與豐富的嘉年華系列活動中，讓與會鄉親與遊客度過一個難忘的端午佳節。

此外，花蓮縣政府為全力推廣全民運動風氣及健康親水運動環境，配合推出鯉魚潭畔水上運動嘉年華，有不同組別的水上體驗營，同時規畫救生技能趣味賽，希望透過活潑有趣的方式，讓民眾實際接觸救生浮標、獨力划獨木舟、風帆船、輕艇操作等項目，藉以提升花蓮鄉親對水上救生的認識及興趣。

縣府指出，今年豐富多元的龍舟競渡嘉年華，由花蓮縣政府與交通部觀光局花東縱谷國家風景區管理處共同主辦，由花蓮縣體育會承辦、壽豐鄉公所等單位協辦，精彩可期。

(中國時報)