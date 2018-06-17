隔岸拔河再登場 福鹿溪慶端陽

2018年06月17日 04:10 中國時報 吳敏菁 ／彰化報導 ／彰化報導

彰化縣鹿港慶端陽2016年首度推出夜間賽龍舟後，為熱鬧的端午風情增添璀璨繽紛，掀起轟動，彰化縣長魏明谷今年乘勝追擊，又在福鹿溪復古舉辦睽違28年的隔岸拔河，「嘿呦！嘿呦！」隊伍隔岸叫陣，落敗一方會掉落彈簧墊，參賽者還不忘小小跳水、清涼地安全演出一下，讓加油的觀眾都看到樂翻天。

鹿港慶端陽熱鬧賽過年，縣長魏明谷前年創意提出獨步全台的夜間賽龍舟，當晚就掀起萬人蜂湧的轟動紀錄，福鹿溪如夢似幻的璀璨光彩讓人難忘，更帶動了鹿港鎮小吃、糕餅等特產，讓業者生意好到缺貨，今年鹿港民宿、旅館也紛紛新開張，夜的鹿港相當值得流連玩賞。

「真的是『拔河』啊！」今年刺激的隔岸拔河吸引12隊報名，隔岸搭起擂台，台上力拚技巧與力量，台下則鋪好彈簧墊，做好安全防範，逗趣十足。魏明谷說，鹿港慶端陽系列活動可說是全台灣最大規模的慶端陽活動，民俗古風十足。

鹿港今年還舉辦拋繡球趣味活動、踩街遊行、街頭藝人表演、魯班公宴等活動，範圍從福鹿溪龍舟賽會場延伸到鹿港公會堂、鹿港老街、文武廟、天后宮、鹿港藝術村、體育場、彰化縣旅遊服務中心等，相較往年，景點範圍更多，節目也更精彩，熱鬧滾滾的活動為期1個月，盼照亮鹿港這個傳統小鎮。

彰濱工業區白蘭氏健康博物館、台明將台灣玻璃館、緞帶王觀光工廠等知名觀光工廠也都配合推有趣活動，彰化縣政府特別安排接駁公車，並規畫停車位，相關訊息可上縣府官網查詢；另外只要集滿7個景點戳章，就可以到鹿港遊客中心兌換紀念禮品。

(中國時報)