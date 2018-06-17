東西獻藝 台中端節不一樣

2018年06月17日 04:10 中國時報 陳淑芬 ／台中報導 ／台中報導

端午節除了划龍舟、立蛋及吃粽，也可以很藝文！台中市文化局別出心裁，16日在大墩文化中心、葫蘆墩文化中心及港區藝術中心，分別推出舞台劇、戲曲及歌仔戲等精采免費入場節目，打造藝術風的端午假期活動，吸引大批民眾、親子到場欣賞，享受視覺、聽覺的藝術饗宴。

台中市文化局表示，端午節3天連假的第1天在大墩文化中心、葫蘆墩文化中心及港區藝術中心，各安排雜技、音樂會及歌仔戲等各國多元表演節目，讓民眾分享熱鬧的端午節氣氛。

大墩文化中心昨日上午於戶外廣場，演出兼具傳統與現代氛圍的「端午音樂會」，結合傳統二胡與現代的鳳凰琴，透過說書人以幽默逗趣演繹，演出端午節慶前世今生的故事；下午則在演講廳演出歌仔戲《尤月姑報恩》，戲中講述落難千金與鏢師在艱險世情中，顛沛流離與伸冤報恩的故事。

葫蘆墩文化中心則以東西方獻藝舞台，打造端午節慶意象，邀請新象創意特技劇團、南美國家級吉他與豎琴演奏家Roberto Zayas獻唱南美拉丁情歌，日本新一代民謠旅人透過演奏及不同語言世界的音樂吟唱，展現二胡的另類音樂風格。

「同班同學」樂團古勝中以溫柔磁性嗓音，演唱大受好評的「深深思念你」專輯歌曲，及多首其他知名歌手代表作。文化局另外還規畫古早童味創意市集，展現台中的活力及藝術創意能量。

港區藝術中心舉辦「花樣‧粽香‧藝端午」活動，以現代舞及芭蕾舞等演出，邀請台中市瓊瑢舞蹈團演出傳奇故事《白蛇傳》，另有中國現代舞及現代芭蕾舞蹈演出《花花世界》、《映水蓮》、《五月雪》及《國色天香》等與花博主題相關舞碼，讓民眾欣賞傳統與現代的舞蹈演出，度過充滿藝文風的端午節假期。

（台中市政府文化局廣告）

(中國時報)