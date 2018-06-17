天明功德會 8000顆粽送弱勢

志工們在端午節前夕，穿梭大街小巷，探視獨居老人致贈粽子。（社會局提供）

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中國時報
／高雄報導

高雄市社會局結合慈善團體在端午佳節前夕化身成家人，關懷獨居長輩及街友等弱勢族群，送上粽子，讓他們深深感動「還有人在關心我們」備感溫馨。

長年關懷弱勢的「天明功德會」邀請近百位志工，從挑選內餡、清洗數萬片粽葉，手做現包8千顆愛心素粽，再交由社會局長青中心獨居關懷服務隊志工，分赴52個社區，送給4千名獨居長輩、街友與榮民。

終身未婚獨居的81歲呂奶奶平日深居簡出，見到關懷隊志工隊的志工時，露出久違的笑容，開心接下粽子，還與志工話家常。志工們也很開心，直說獨老與街友的感動就是支撐大家繼續關懷的動力。

社會局與慈善團體不僅送粽給獨居長輩，還與「慈聯基金會」及「社福慈善團體聯合會」針對街友所需，設計抗暑且健康的端午節活動。

社會局長姚雨靜表示，社會局在照顧市民的福利上不遺餘力，也希望不僅在生理，連心理層面也要照顧到，讓這些弱勢族群也能重拾對過節的期待。

社會局表示，目前關懷獨居長輩的服務工作，透過連結52個社區及團體所組成的關懷隊志工伙伴，提供電話問安、家庭訪視及陪同服務。

此外，社會局也貼心地針對天氣酷熱、豪雨及颱風等不同狀況，請志工加強關懷訪視；例如天氣嚴寒時，市府會準備暖暖包及圍巾讓長輩保暖，如長輩需要棉被或圍巾外套等禦寒衣物，也會連結相關資源，迄今已有4676名長輩受惠。

(中國時報)

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