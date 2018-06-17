不塑達人上市場 14分鐘搞定

新北市「不塑達人購物挑戰賽」，參賽者不用塑膠袋，也能採買蔬果魚肉。（葉德正翻攝）

友善列印
中國時報
／新北報導

端午節前夕傳統市場擠滿採買的人潮，新北市環保局16日在永和永安市場舉辦「不塑達人購物挑戰賽」，邀請25名不塑達人挑戰在20分鐘內完成指定項目採購，中和許小姐在最短時間內完成採買任務，且完全沒有使用塑膠袋，稱霸群雌勇奪第一屆「新北不塑之客達人」。

永安市場開賽 藝人助陣

環保局指出，刻板印象中，傳統市場因有生鮮肉品、蔬果、熟食等各式各樣食材，要在採買不用塑膠袋難上加難，但其實只要用些巧思，打破這項迷思其實很簡單。

新北市環保局16日在永和永安市場舉辦挑戰賽，邀請藝人邰智源到場助陣，達人須自備一個長35公分、高25公分、寬10公分的創意改造環保購物袋，在限定的20分鐘內，完成採買各一斤的3種蔬菜、5種水果及5種各半斤的生鮮魚肉。

經過2小時激烈競爭，有7名不塑之客達人完成任務，其中許小姐僅花14分鐘即採買完成，她購買了木瓜、香蕉、洋蔥、鮭魚片、排骨等13樣蔬果魚肉，菜色豐富。

許小姐說，考量傳統市場買菜需注重保鮮及防漏問題，利用參加其他活動獲得的保冷袋及飲料提袋改裝，這次可以獲得達人稱號感到非常開心。

改造保冷袋 7人成功

土城李小姐則是親自縫製購物袋，透過家人集思廣益進行改造，利用日本百元商店保冷袋裝蛤蠣，用來裝肉的矽膠材質袋子則是朋友所贈，完全不會滴漏，一袋就可搞定傳統市場採購的大小事。

環保局指出，只要有心想做，創意巧思也會源源不絕，也歡迎大家一起成為「新北不塑之客」，減少一次性用品的使用，從源頭開始減量，一起享受不塑新生活。

(中國時報)

天明功德會 8000顆粽送弱勢 泰安部落遷村 爭取慈濟支援

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。