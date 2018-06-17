不塑達人上市場 14分鐘搞定

2018年06月17日 04:10 中國時報 葉德正 ／新北報導 ／新北報導

端午節前夕傳統市場擠滿採買的人潮，新北市環保局16日在永和永安市場舉辦「不塑達人購物挑戰賽」，邀請25名不塑達人挑戰在20分鐘內完成指定項目採購，中和許小姐在最短時間內完成採買任務，且完全沒有使用塑膠袋，稱霸群雌勇奪第一屆「新北不塑之客達人」。

永安市場開賽 藝人助陣

環保局指出，刻板印象中，傳統市場因有生鮮肉品、蔬果、熟食等各式各樣食材，要在採買不用塑膠袋難上加難，但其實只要用些巧思，打破這項迷思其實很簡單。

新北市環保局16日在永和永安市場舉辦挑戰賽，邀請藝人邰智源到場助陣，達人須自備一個長35公分、高25公分、寬10公分的創意改造環保購物袋，在限定的20分鐘內，完成採買各一斤的3種蔬菜、5種水果及5種各半斤的生鮮魚肉。

經過2小時激烈競爭，有7名不塑之客達人完成任務，其中許小姐僅花14分鐘即採買完成，她購買了木瓜、香蕉、洋蔥、鮭魚片、排骨等13樣蔬果魚肉，菜色豐富。

許小姐說，考量傳統市場買菜需注重保鮮及防漏問題，利用參加其他活動獲得的保冷袋及飲料提袋改裝，這次可以獲得達人稱號感到非常開心。

改造保冷袋 7人成功

土城李小姐則是親自縫製購物袋，透過家人集思廣益進行改造，利用日本百元商店保冷袋裝蛤蠣，用來裝肉的矽膠材質袋子則是朋友所贈，完全不會滴漏，一袋就可搞定傳統市場採購的大小事。

環保局指出，只要有心想做，創意巧思也會源源不絕，也歡迎大家一起成為「新北不塑之客」，減少一次性用品的使用，從源頭開始減量，一起享受不塑新生活。

(中國時報)