泰安部落遷村 爭取慈濟支援

2018年06月17日 04:10 中國時報 陳慶居 ／苗栗報導 ／苗栗報導

苗栗縣泰安鄉司馬限及大安部落組合屋因超過使用年限而出現損壞情形，縣長徐耀昌率同縣議員黃月娥與鄉長劉美蘭等人，赴花蓮拜會佛教慈濟慈善基金會，爭取援建永久屋。基金會允諾擇日派員深入部落會勘遷村基地是否符合重建規範，若有疑慮則須另覓適合地點。

泰安中興村司馬限部落早於1986年因地層下陷滑落，1994年擬訂遷村計畫；另在象鼻村大安部落7戶住家，則於1999年921大地震倒塌，要原地重建恐基地再度塌陷，經部落重建委員會與村民協調後，決定另覓地點。

將會勘確定適合地點

司馬限和大安部落52戶的安置遷村計畫，最初構想是興建永久屋遷村，由於遷村戶無力負擔申貸配合款，計畫延宕無法執行。後來在各方努力下，2010年底變更計畫改採組合屋，與營建署、紅十字會協商獲大陸捐贈88風災剩餘的組合屋，隔年9月入住安頓。

延宕逾10年 盼速推動

徐耀昌等人4月底前往部落關心，發現組合屋迄今已超過使用年限5年，陸續出現結構龜裂、天花板和門窗損壞滲水及磁磚脫落情形，他表示會全力爭取慈濟援建永久屋。

徐耀昌14日率同原住民族事務中心主任陳世省、工商處長黃智群、議員黃月娥及鄉長劉美蘭等人，攜帶一些組合屋受損照片及資料，拜會基金會證嚴法師與副總執行長林碧玉，積極爭取援建永久屋，改善居住品質。

徐耀昌、黃月娥表示，預計遷村地點經地質鑽探且認定安全疑慮，基金會允諾擇日派員會勘基地，確認是否有符合重建規範，如有疑慮則須另行尋覓適合基地，縣府會整合相關資源協助，屆時再請基金會派員實勘，以加速推動這項已延宕10多年的遷村計畫。

(中國時報)