包粽贈弱勢 端節處處有溫情

志工媽媽齊聚潭水亭前廣場包愛心粽。（王文吉攝）

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中國時報
／綜合報導
台中市議會議長林士昌（中左）和大肚山新住民關懷協會的新住民們，一起包粽送愛心。（陳世宗翻攝）

五五飄粽香！台中市大肚山新住民關懷協會16日舉辦「端午佳節粽歡喜」公益活動，近百位新住民及其家人一起包家鄉風味1000顆愛心粽；由台中市議會議長林士昌等人，分送給清貧家庭，讓他們歡度溫馨的端午佳節，並感受到新住民姊妹們的愛心。

新住民 千粽送愛心

豐原區六合福德宮舉辦「吃肉粽解心結、擲筊拿香包」活動，藍綠民代與民眾在神案前解開粽繩象徵打開心結；六合福德慈善會發揮扶助弱勢精神，致贈愛心粽給慈善團體，包括豐原、潭子、大雅、神岡、后里等15里，計180戶弱勢家庭。

台中市青年農業發展協會及潭陽社區協會舉辦「慶端午、粽福田」活動，於潭水亭前發送愛心粽及香包提供弱勢家庭，30個低收戶還可領取1000元紅包。新社高中農場經營科學生在現場擔任1日志工，協助發送，還贊助240公斤有機黑寶玉米，場面十分溫馨。

太平區坪林社區發展協會與坪林里辦公處、玉林宮聯合舉辦「歡慶端午暨送愛心關懷弱勢」活動，環保志工一起包肉粽送給里內中低收入戶及獨居老人。

小朋友 包粽贈長者

「大村站到囉！下車旅客別忘記換葡萄。」大村鄉農會和公所策畫「五五端陽大村遊、盛夏粽情樂萄萄」活動，昨在大村火車站後站登場；旅客憑台鐵票根換500公克葡萄，掀起轟動，700盒不到10點就被光臨一空；17日加碼2000盒，邀請遊客感受大村風情。

老五老基金會每年端午節都送溫馨粽給大埔里地區長者；今年首度與埔里國小合作由社區志工教導小朋友包粽，讓學童體會早期農村親手包粽樂趣，藉此培養敬老精神。

(中國時報)

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