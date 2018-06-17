海祭100團數字哪來 新北打臉蘇貞昌

2018年06月17日 04:10 中國時報 葉德正 、 陳俊雄 ／新北報導 ／新北報導

蘇貞昌陣營狂打新北市府海洋音樂祭預算，新北市長朱立倫16日指出，老縣長關心市政，但預算數字跟團數都有誤解，今年邀請團數比過去多很多，預算也比過去少，且參與的年輕朋友更多，希望大家共同支持貢寮海洋音樂祭，讓更多的年輕樂團能夠在這邊發光發熱。

民進黨新北市長參選人蘇貞昌日前受訪指出，貢寮海洋音樂祭當初預算編列500萬，邀請100團獨立樂團，一團要5萬，新北市政府同樣500萬經費卻只請一大明星「張惠妹」，但「阿妹」根本不欠那個舞台。

此話一出，新北市觀光旅遊局拿出數字反駁，強調蘇縣長當年是1天活動預算500萬共有16團參加，不知蘇老縣長說的100團從何而來。

觀旅局提出數據指出，蘇貞昌老縣長任內辦了5年海洋音樂祭，5年總共有192團參與表演，可能100團概念就是由此而來，但團數用5年相加，預算也應該是5年相加共6200萬，不是500萬。

觀旅局強調，2004年蘇貞昌老縣長擔任台北縣長最後一年海祭活動預算是2600萬，有48團樂團參加，今年海洋音樂祭預算則是2200萬，會有75團樂團參加。

觀旅局說，新北市府這些年除擴大辦理海洋音樂祭，2016年更在漁人碼頭創設淡水漁人舞台，打造戶外原創音樂基地，在每年夏季、每個周末，提供長期性且常態性的表演舞台讓台灣的原創音樂發聲，今年更深入校園交流，尋找年輕熱血的樂團。

近3年海洋音樂祭與漁人舞台兩者合計總共有335樂團參與演出，比起蘇老縣長5年192團，顯然提供了更多獨立樂團更大的表演空間。

國民黨新北市長參選人侯友宜則指出，他當選市長以後，會找更多地方讓年輕人表演創意的空間，盡量避免花大錢請有名的歌手。

(中國時報)