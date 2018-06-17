陸上龍舟賽 臂力的考驗

2018年06月17日 04:10 中國時報 邱立雅／竹縣報導

陸地上也能划龍舟？關西鎮16日就有一場別開生面的陸上龍舟大賽，比賽沒有舵手、也不用搶旗，而是在來回100公尺的馬路上，看誰划得快，主辦單位表示，今年共有11組人馬參賽，未來將持續擴大辦理賽事，邀請縣內好手、怕水人士，一起端午競技。

陸上龍舟賽在關西迎風館前熱鬧舉辦，主辦單位還封了50公尺長的馬路當賽道，讓參賽隊伍能專心比賽。因僅有兩艘龍舟，龍舟划到了盡頭還得折返，兩艘龍舟必須協調轉向，免得與對方「擦撞」，現場笑料百出也划出端午節慶味。

關西鎮體育會理事長王思云說，去年舉辦第1屆陸上龍舟大賽，效果非常好，可惜今年宣傳可能不夠，來報名的都是去年曾參加過的民眾，不過仍有11支隊伍參賽，也省去提前練習的時間。

「比在水上划還簡單。」競賽評審表示，由於龍舟是向宜蘭縣冬山鄉清溝社區借用，選手們沒有預先練習的時間，全憑大家默契，且划的時候不若水的阻力大，木槳底下還得包一層橡膠增加阻力，只要大家動作一致，贏的機率就很大。

今年陸上龍舟賽比的不只是速度與默契，還有龍舟拔河賽考驗大家臂力，賽事安排船尾綁上拔河繩，兩兩PK朝相反方向「拔開」。烈日下眾人汗水滴個沒完、手撐得發抖，就是想奪得第一名的3000元獎金回家好加菜。

(中國時報)