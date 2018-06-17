國中女生遭霸凌 校方處置慢半拍

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中國時報
／台中報導

台中市山區國中謝姓女學生，日前在校內睡覺時被隔壁班女生碰觸下體，事後她向訓導主任反映，卻遭對方接連言語挑釁及肢體霸凌；謝女姊姊15日深夜於《爆怨公社》發文求助，引發網友群起撻伐，質疑校方縱容。校方指出，等下周二學生返校，將組專案小組調查釐清。

謝女的姊姊發文說，這兩天放學時對方踹妹妹書包，好幾個人把妹妹撞來撞去，一直罵她。妹妹忍不住用腳踢回去，對方就叫其他同學踢她書包；妹妹更生氣，用手揮過去叫他們不要再踹，結果那個女生就抓妹妹的手往旁邊甩，還用腳踹肚子跟胃。

謝女的姊姊表示，曾去過學校多次，學校總是推託，不然就是坐視不管，只說「會再了解情況」；妹妹住校禮拜六、日才回家，發現她有負面情緒連畫圖都畫得很奇怪，也有自殺傾向，「我不懂現在國中生到底怎麼了？才一年級就這樣了！」

該校校長指出，謝姓女學生進入國中後，因與同儕互動不佳人際關係屢生問題，校方持續介入處理，也教她被別人故意挑釁時該怎麼做；從導師、舍監、輔導室都有紀錄，有反應就會處理，也跟爸爸通過電話。

女學生疑遭性霸凌及肢體霸凌，台中市教育局已責請校方於19日召開性平會及防制校園霸凌因應會議介入調查；針對行為人及被行為人啟動輔導機制，同時請學生輔導諮商中心輔導人員協助，以防學生自傷。

(中國時報)

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