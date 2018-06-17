陳其邁訪旗山 為蕉農打氣

2018年06月17日 04:10 中國時報 林宏聰 ／高雄報導 ／高雄報導

日前香蕉價格崩盤，最近產地收購價才剛回穩又遇上豪大雨，高雄市長參選人、立委陳其邁16日前往旗山產地關心蕉農狀況。他說，農民很辛苦，希望大家共同為農產品找出路，不要當價格下跌時還不斷唱衰，無疑是在蕉農傷口灑鹽。

陳其邁與旗山在地立委邱議瑩16日下午探訪蕉農，提醒農民風雨可能還會持續，預防農損的注意力不能鬆懈；旗山區農會總幹事石檻彰說，幸好這波鋒面在旗山只下了1天雨，加上前陣子剛大量採收完，農民可說是沒什麼損失。

旗山區農會理事郭來成說，之前農糧署收購次級香蕉原本每公斤只有3元，「聽到這價格，心想不如把香蕉丟地上當肥料算了」，幸好陳其邁在立法院爭取將收購價提高到5元，雖然仍不符栽種成本，但已經讓農民少虧很多。

陳其邁與農民一起品嘗香蕉，他表示，目前香蕉價格已逐漸穩定，產地收購價已回升至每公斤13至15元。他更誇旗山香蕉、大樹玉荷包、金鑽鳳梨、燕巢蜜棗等高雄水果品質優良，在中東、韓國、日本、加拿大等高端市場很受歡迎，拓展外銷深具競爭力。

他說，如何讓生產到消費端更暢通，提升農產品價格，是農民共同的心願，他若入主市府，將規畫農業生產管理智慧化，透過管理生產、控制價格來減少中間商剝削，生產調節流程更智慧化，才能真正照顧農民。

(中國時報)