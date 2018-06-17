三星上將梨價俏 警民護梨

三星上將梨進入採收期，因價格看好，警方主動拜訪果農並結合民力，一同展開「護梨任務」。（三星警分局提供）

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中國時報
／宜蘭報導

這陣子香蕉、鳳梨產地價格嚴重偏低，農民叫苦連天，但對宜蘭三星上將梨的果農而言，因為上將梨價格太好擔心引來宵小，還得商請警方協助執行護梨任務，一樣務農卻是兩種遭遇，也各有不同困擾。

三星鄉是「上將梨」的生產重鎮，栽種面積約42公頃，每年總產量在45萬台斤上下，因獨特生長環境讓上將梨長得特別好，口感極佳，向來有「三星上將梨」的美譽，上將梨深受消費者喜愛，與壯圍鄉新南村的哈密瓜併列遊客熱愛農產品首選。

每年6、7月是上將梨採收季節，今年初遭逢寒害，產量受到影響，也使今年上將梨價格可能看漲。翁姓果農說，目前預估價格與去年差不多，每盒6顆裝的上將梨售價在1300元上下，一盒8或9顆約1000至1100元、12至15顆裝則大約是500至600元；葉姓果農也說，上將梨才剛開始採收，實際產量還無法確定，如果產量明顯減少，價格恐會調漲1至2成。

由於上將梨好吃且價高，經常成為小偷覬覦目標，三星警分局為保障果農終年辛苦的成果，今年持續結合果農及巡守隊實施「護梨專案」。

三星警分局表示，今年的護梨專案自即日起一直實施到三星梨全部採收完成，除不定時投注警力到梨園巡邏、守望及埋伏，同步編組梨農產銷班及三星鄉5個守望相助隊加入巡守，藉由密集巡邏，讓宵小無可乘之機。

(中國時報)

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