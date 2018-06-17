軍事迷俱樂部 宛如博物館

2018年06月17日 04:10 中國時報 呂筱蟬／桃園報導

41歲的熊麒勝，小時候因看見哥哥當兵的雄赳赳模樣而嚮往，他投入志願役，在海軍服役15年，期間更到美國受訓，也收藏與軍事相關物品，耗費至少千萬元有6萬件珍藏，並在大園地區開設CAMP66，提供展示空間希望軍事迷一起交流，7月餐廳進駐，將成為特殊的軍事文創基地。

迷彩服、頭盔、槍枝，對男人來說有種無法抵擋的魔力，綽號小藍波的熊麒勝，迷上這象徵男性陽剛魅力的標誌，買軍裝、各式軍用配備，深陷其間無法自拔。他的軍事用品收藏廣泛，各國陸海空三軍都有，大至迷彩服、背包、頭盔、裝備，小至馬克杯、木牌、徽章、餐具，還有越戰、波斯灣戰爭時期的文物，宛如軍事博物館。

占地約1500坪的展示空間，還有槍械專門區，讓人嘆為觀止。熊麒勝笑說，全部都是假槍，除了刀、真槍不收外什麼都收。如今他以收藏的物品創業，結交同好徐福佑，共同打造屬於軍事迷的樂園，日前還舉辦越戰重現主題活動，非常特別。7月餐廳將進駐，販售海陸空三軍簡餐，打造成為軍事迷。

他提到，台灣常提全民國防，但國軍牽涉到的機密卻是戒備森嚴，讓人無法靠近，希望提供一個輕鬆的空間，讓更多民眾可以了解各國軍事的歷史，每一件物品背後都有不同的故事，歡迎民眾前來細細品味。

(中國時報)