捕蚊燈成裝置藝術 家電羅曼史展引話題

藝術家彭奕軒作品《死亡之光》，捕蚊燈成群出現。（張立勳攝）

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中國時報
／台北報導

台北數位藝術中心4月起由「台灣視覺藝術協會」承接營運，首檔展覽「終身保固家電羅曼史」16日開展，作為入厝起手式，展出8件藝術創作，其中藝術家彭奕軒作品《死亡之光》，捕蚊燈成群出現，形成強烈肅殺之氣，令觀賞者思考究竟在等待蚊子，還是等待藝術。

「視盟」接棒台北數位藝術中心，對外開館同時推出家電羅曼史展，找來國內11位藝術家以「家電」為主題參與展演，傳達數位藝術中心新氣象，視盟理事長陳文祥指出，現今家電製造融入進步科技，保固期也有新的生命長度，是否可終身保固，成為發人省思的議題。

展出的8件作品中，藝術家余政達的《Ours Karaoke》，邀請朋友加入一場看與被看交織而成的演出，他運用視訊鏡頭攝錄及電視放映，探索並觀看不同的自我。

平凡無奇的「捕蚊燈」經彭奕軒發揮巧思，成為展場有趣話題，彭奕軒表示，捕蚊燈是單一且平凡無奇的家電，當它成群出現，形成強烈肅殺之氣，宛若碑林墓園一般，他的創作衝擊觀賞者「展場不應該出現蚊子」與「捕蚊燈怎麼會是藝術」這2種刻板印象。

彭奕軒說，《死亡之光》的創作讓等待與靜候成為思考途徑，觀賞者究竟在等待蚊子，還是在等待藝術？靜候者是捕蚊燈還是觀賞者自身？

(中國時報)

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