嘉市鐵路高架化 必要性遭疑

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中國時報
／嘉市報導

嘉義市政府16日辦理鐵路高架化工程國華街以北路段永久軌公聽會，民眾參加踴躍，查看地圖資料、發表意見，但1名李姓阿嬤質疑鐵路高架化的必要性，她認為嘉北車站使用約10餘年，少有人用，又要拆掉做高架，政府花錢要為後代孫子著想。

交通部鐵道局北部工程處辦理嘉義市鐵路高架化工程，北起牛稠溪、南至水上鄉，全長約10.9公里，工程包含高架橋、嘉義站、嘉北站、北回歸線站、水上車輛基地，16日下午在文化局演講廳舉辦國華街以北至牛稠溪段永久軌公聽會，北工處長曹樂群主持。

北工處簡報指出，國華街以北永久軌用地來源包括公有地122筆6.7011公頃、私有地120筆1.9405公頃，私有地持有人數183人，將優先以協議價購取得土地，協議不成，再辦理徵收，土地查估委由2家以上專業公司辦理。

有林姓、侯姓、孫姓等民眾對用地取得、永久軌道畫設路線影響其房地等提出意見，其中，孫家阿嬤78歲李玉枝對鐵路高架化必要性存疑。

李阿嬤說，她住在嘉北車站附近50餘年，以前是甘蔗園，後來蓋嘉北車站，但車站少有人進出、周邊綠帶環境髒亂，好不容易使用率漸增之際，政府又要拆掉車站改做高架化，這樣花錢有為後代子孫著想嗎？高架化會拆到她家的房地，且永久軌緊鄰她家，施工期間、通車後居家都不得安寧。

曹樂群表示，鐵街高架化工程用地盡量優先使用公有地，但無法完全避免使用私有土地，公聽會蒐集民意後會再對相關地主做詳細說明，把對民眾的影響降低至最小。

(中國時報)

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