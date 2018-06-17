金煌芒果外銷加拿大 試吃引發轟動

高市農業局今年前進加拿大舉辦39場超市試吃活動，圖為當地民眾搶購高雄在地金煌芒果。（高市農業局提供）

友善列印
中國時報
／高雄報導

因應夏季蔬果產季，高市農業局持續前進加拿大推廣番石榴、紅龍果外，也選定金煌芒果及玉荷包荔枝征戰溫哥華與卡加利雙城，共規畫30場次超市推介試吃活動，更首度上架當地韓亞龍集團H Mart，力拚金煌芒果外銷量增長2成。

高雄是全台金煌芒果最大產區，種植面積近950公頃，每年外銷總銷量100公噸，2016年起進軍加拿大，比起當地常見的墨西哥、菲律賓芒果，金煌果實碩大、甜香清爽，深受白人消費者喜愛。

今年農業局首度將「野蓮」、「高麗菜」帶進加拿大超市與餐廳，與當地10家知名餐廳合作開發特色料理，首批空運蔬菜很快銷售一空，知名牛肉麵店Rhinofish Noodle Bar老闆David Wu說，野蓮鮮脆的口感用醋溜跟涼拌作法，在夏天吃特別開胃。

每場試吃活動皆吸引當地消費者踴躍選購，民眾當場品嘗生鮮蔬果後，立刻露出滿足的笑容，超市經理Walter Huang更表示，「高雄首選」蔬果熱賣程度，讓公司都得考慮建立「高雄首選蔬果專區」。

高市副市長蔡復進率領高雄市各區農會總幹事、農業局人員探訪聯達超市倉儲冷藏庫後則說，發展長途冷鏈保鮮儲運，提高蔬果運送品質，將是外銷重要關鍵，高市願針對具外銷潛力的蔬果發展長途海運保鮮技術，期待台灣農產品競爭力。

(中國時報)

嘉市鐵路高架化 必要性遭疑 樂齡大學6旬畢業生 飆演技

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。