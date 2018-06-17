金煌芒果外銷加拿大 試吃引發轟動

2018年06月17日 04:10 中國時報 林宏聰 ／高雄報導 ／高雄報導

因應夏季蔬果產季，高市農業局持續前進加拿大推廣番石榴、紅龍果外，也選定金煌芒果及玉荷包荔枝征戰溫哥華與卡加利雙城，共規畫30場次超市推介試吃活動，更首度上架當地韓亞龍集團H Mart，力拚金煌芒果外銷量增長2成。

高雄是全台金煌芒果最大產區，種植面積近950公頃，每年外銷總銷量100公噸，2016年起進軍加拿大，比起當地常見的墨西哥、菲律賓芒果，金煌果實碩大、甜香清爽，深受白人消費者喜愛。

今年農業局首度將「野蓮」、「高麗菜」帶進加拿大超市與餐廳，與當地10家知名餐廳合作開發特色料理，首批空運蔬菜很快銷售一空，知名牛肉麵店Rhinofish Noodle Bar老闆David Wu說，野蓮鮮脆的口感用醋溜跟涼拌作法，在夏天吃特別開胃。

每場試吃活動皆吸引當地消費者踴躍選購，民眾當場品嘗生鮮蔬果後，立刻露出滿足的笑容，超市經理Walter Huang更表示，「高雄首選」蔬果熱賣程度，讓公司都得考慮建立「高雄首選蔬果專區」。

高市副市長蔡復進率領高雄市各區農會總幹事、農業局人員探訪聯達超市倉儲冷藏庫後則說，發展長途冷鏈保鮮儲運，提高蔬果運送品質，將是外銷重要關鍵，高市願針對具外銷潛力的蔬果發展長途海運保鮮技術，期待台灣農產品競爭力。

(中國時報)