照顧移工 桃園開齋節登場

2018年06月17日 04:10 中國時報 甘嘉雯 ／桃園報導 ／桃園報導

桃園市開齋節16日在桃園火車站舊站舉行，桃園外籍移工超過11萬人，其中印尼移工就有2萬7965人，對城市發展非常重要，市長鄭文燦表示，桃園有龍岡及大園2座清真寺，給印尼朋友精神撫慰；另外，市府即將於今年7月在桃園站前舊桃園分局成立「新住民文化會館」，提供移工朋友法律諮詢及舉辦活動場地。

今年齋戒月自5月17日至6月14日展開，全台15日同步舉行開齋節，約有2500位穆斯林朋友參加桃園市勞動局舉辦的會禮，讓市民看見印尼朋友的虔誠，而16日勞動局在舊桃園火車站舉行活動，讓更多人認識印尼文化。

鄭文燦表示，移工除了工作之外，也在城市裡生活，帶來多元文化及美食，市府曾舉辦多場美食展、文化展、運動會，均受到歡迎，未來也會續編列預算，提供移工朋友更多休閒活動，持續照顧工作權益。

桃園有龍岡及大園2座清真寺，給印尼朋友精神撫慰，另外，市府即將於今年7月在桃園站前舊桃園分局成立「新住民文化會館」，提供移工朋友法律諮詢及舉辦活動場地。

勞動局獲得2018年「勞動部對地方政府勞動行政業務督導考核」第1名，在外籍移工業務訪查工作、法令諮詢及爭議協處、文化休閒及法令宣導活動等都有優異表現，而桃園市職業總工會及桃園市產業總工會，在勞資關係協調方面，積極爭取外籍移工權益。

(中國時報)