嘉藥7旬碩士生 喜領畢業證書

2018年06月17日 04:10 中國時報 曹婷婷 ／台南報導 ／台南報導

離開校園近半世紀，畢業於嘉南藥專（今嘉南藥大）藥學科第一屆的洪弘參，在藥廠任職30年，2年前重返校園深造，2年碩士班求學生涯從不缺席、不遲到早退，16日畢業領取樂齡勤學獎，演繹活到老學到老精神，拿到熱騰騰畢業證書，70歲的他已經擬定下一個10年人生計畫！

嘉南藥專創校以培育藥學人才為宗旨，當時是除了大學之外，少數設立藥學的專科，洪弘參1966年從雲林來到台南就學，讀完6年藥專後，順利考取藥師執照。

他說，當年非常欠缺藥師人才，讀藥學就是受到藥師工作有保障的吸引，畢業後進入南光化學製藥公司從事藥品行銷，一待就是30年，退休後繼續經營藥品行銷，並曾任第15屆雲林縣藥師公會理事長，因有感藥學日新月異，68歲重返母校攻讀產業碩士專班。

從第1屆校友再回鍋當第53屆校友，指導教授、藥學系主任又是小他5屆的學妹黃秀琴，但他虛心受教，每周六日2天課，周六搭火車來台南讀書，入住學生宿舍一晚，隔天上完課再返家，3個女兒跟4個孫子對於阿公的勤奮求學都感到驕傲，「阿公好棒！」

洪弘參是班上最年長的學生，被選為班長，永遠是班上第一個到、最晚離開，「因為要負責關電源啊！」他讀出興趣，碩士論文探討「雲林縣4市鎮民眾對社區健保藥局服務品質滿意度調查」，認真勤學程度讓指導教授也很感動，「他是學習典範，年輕人都要好好學習。」

洪弘參剛拿到碩士學位，擬定下一個10年計畫，打算開一家公司從事藥品行銷，「學習是一輩子的事，年紀不是藉口。」他笑說，自己還年輕，80歲再來考慮退休吧。

(中國時報)