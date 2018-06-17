李時珍變機器人 問診難不倒

友善列印
中國時報
／台南報導

機器人變身李時珍，望聞問切都難不倒它！南科AI_ROBOT自造基地與大仁大學匯集17個衛星基地，16日於成功大學舉行一場國際級機器人聚會，現場展示100多件機器人，由成功大學電機所透過雲端演算法設計的李時珍機器人，以觀望、問診推斷病症給藥，最為吸睛。

南科AI_ROBOT自造基地與17個衛星基地夥伴合作，針對智慧農業、智慧製造、自駕車/無人機、智慧醫療、智慧演算、物聯網/AR/VR共6大領域開設課程及論壇，培養自造人才，鑒於一般人對AI產業停留於產業面，為了向下扎根也提升產業發展，特別走進社區舉辦自造嘉年華會讓民眾親近AI機器人，帶動產業風潮。

以影像辨識系統進行中醫師「望聞問切」基本診斷的李時珍機器人，依據人的五官、氣色提供健康諮詢服務，團隊還特別用3D列印打造李時珍的模型。

成大電機所碩士班許劉乙成說，團隊花了10個月的時間建置完成，主要採取雲端處理演算，「望」是依據民眾的年齡、性別、氣色判讀，「聞」以說話聲、咳嗽、呼吸等判讀，「問」診則是雙向對話，進而推斷病況，還有配戴小米手環測心跳的「切診」。

南科AI_ROBOT自造基地計畫主持人尤崇智說，智慧AI應用是國家重要政策，一年舉辦2場嘉年華，結合體驗讓人人都有機會成為「自造者」，另也開班授課，南科AI_ROBOT自造基地昨天也搬出模擬飛行傘體感遊戲，結合AR、VR虛實互動整合，吸引大小朋友爭相排隊體驗。

(中國時報)

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