假新聞可怕 政府偽宣傳更可怕

2018年06月17日 04:10 中國時報 主筆室

蔡總統參加國際券商協會年會時指出，台灣資本市場已經強化，失業率降低、薪資成長，經濟正處於「20年來最好的狀態」，歡迎外資券商來台設點，也歡迎外國投資人投資台股。總統為股市發展勸進外資，當然是好事，但在外資銀行紛紛撤離台灣的此刻，宣稱台灣經濟正處於20年來最好時刻，可能只會讓外商覺得訝異；畢竟，身為CEO須對董事會負責，尤其外商，對台灣經濟是好是壞，是否值得投資，自有判斷。

股市站穩萬點，確屬事實，但這就表示台灣處於20年來最好的狀態嗎？恐怕未必！若以最新的2017年總體資料和20年前（1997年）的資料比較，就可以很簡單看出台灣目前的狀態，到底是好是壞。1997年台灣經濟成長率為6.1%，去年只有一半（2.9%）；當年的失業率是2.7%，去年則是3.8%。觀察一個經濟體的表現，經濟成長率與失業率是最重要指標，數字已告訴我們，目前的台灣不如20年前。即使是10年前陳水扁總統當政的8年期間，經濟成長率平均也達到4.9%，遠高於當前，不過，平均失業率達4.3%，的確稍高於當前3.8%，但扣除通膨後的實質薪資所得今不如昔。只因為股價目前高於當時，就說目前經濟好於前期，可能很多國人不會贊同。

況且，這只是當年的國內和目前的國內相比，若拿國際來比較，情況可能更令人喪氣。1997年時，其他新興國家仍未成氣候，我國身為亞洲四小龍之一，受到國際間的重視，大陸也將台商奉為上賓，體貼侍奉無微不至。1999年921大地震時，全球擔心台灣半導體供應鏈斷鏈，將對世界經濟造成巨大衝擊，憂慮關切之情讓我們在巨痛中感到無比欣慰。但近年中國大陸、東南亞、印度和東歐崛起，台灣相對停滯不前，國際經濟地位迅速弱化，兩岸對比更為明顯。

1997年台灣經濟規模占對岸8.6%，去年降到5.1%，10年前開始，當外資必須在台灣與大陸間做出選擇時，幾乎都選擇放棄台灣市場，轉往中國大陸。中國製造崛起，四小龍中的香港和新加坡審時度勢，力爭上游，扮演東亞和東南亞的金融和服務中心；韓國則緊靠大陸市場，讓三星、現代和多種日常生活、服飾品牌與韓劇崛起，不僅躋身20國集團，還主辦奧運、冬奧、亞運，連韓食都順勢在全球攻城掠地。

台灣則緊抱「反中」、「反核」神主牌，發展遲滯；加上缺乏自由貿易協定護持，貿易優勢一去不返，只能順著全球景氣變化隨波逐流，經濟發展日益落後。今天，在全球景氣復甦大格局下，大量尚未回收的量化寬鬆游資來台逐利，激勵股市重上萬點。據以輕率認定目前是20年來的最好狀態，不僅無法取信國人，其實也在冒著美國逐步升息、外資可能即將大量撤走，讓股市打回原形的巨大風險。

其實，這是目前政府和民間對於相同現象，卻經常出現相差十萬八千里不同解讀的關鍵原因。官員為了討好長官謀求升官，長年慣於「爭功諉過」，凡是有正面發展的項目，就將其說成某些政策之功；凡有負面發展的項目，就歸諸於國際景氣不佳，或是前期基礎較高，甚至歸咎前朝遺留的基礎不良。千錯萬錯，都是別人的錯。民眾早已經看透了這種官場惡劣文化，不會相信這些表面上的正面發展，因為它們極可能是選擇性比較、策略性公布，甚至偏頗性調查的「假新聞」了，那如何讓人民「有感」呢？

近年來，這種製造「假新聞」的現象，不僅出現在政府官方，也大量出現在大眾媒體。只要是我喜歡的執政黨，一點小成績就誇張成巨大貢獻；重大的失策卻大事化小、或曲解呵護；遇到不喜歡的陣營事務，則反向操弄。其結果是社會上充滿著選擇自認有利之議題、刻意選擇有利比較基礎所製造出來的「假新聞」來蒙混社會。國人如不能養成獨立思考能力與媒體識別的資訊判斷能力，就很容易成為被操弄的對象，「選賢與能」的民主真諦就成為鏡花水月，咫尺天涯。

政府要對「假新聞」立法管束前，請先為國人示範，避免自己成為「假新聞」的製造者。

(中國時報)