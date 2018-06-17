氣象戰來襲

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中國時報
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極端氣候襲捲全球，就如同台灣前陣子才面臨旱災之苦，南部接連幾天豪雨又釀成災情，不僅部分區域淹水，甚至傳出上萬戶民宅停電，台電也為此成立緊急應變中心；從旱災到豪雨成災，蔡政府是否做好萬全準備迎接這一場氣象戰？

就以5月盼不到雨水為例，經濟部曾組跨部會「旱災緊急應變小組」管控，部分縣市雖啟動第一階段限水；但轉眼間，南部豪大雨釀成災情，倘若雨勢持續下不停，災情恐將擴大，從旱災變成水災。

面臨豪雨釀災，縣市首長面臨的第一課就是：應否停班停課？這也是兩難抉擇。當周五民眾冒著豪大雨上班上課，屏東縣府宣稱未達停班停課標準，縣長潘孟安臉書遭灌爆，民眾怒嗆縣長「還在睡覺」！

隨著災情擴大，各級縣市首長面臨課題逐一湧至，包括防救災準備，從抽水機具、橡皮艇調度等；隨後，如何確保水、電、瓦斯等物資供應，加上農損可能衝擊菜價，這些都要中央與地方政府充分合作，將災情降到最低。

更何況，7、8月颱風季來臨又是嚴峻的考驗，各級政府千萬不要掉以輕心；即使是天災釀禍，倘若不幸造成人禍，仍會引起民怨，馬政府時期的八八風災就是血淋淋的教訓。

面對這一場氣象戰，各級政府勢必上緊發條；畢竟，這一場氣象戰打不好，年底選戰恐怕會很辛苦。

(中國時報)

假新聞可怕 政府偽宣傳更可怕 共諜案的危險信號

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