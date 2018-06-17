2018年06月17日 04:10 中國時報 胡勇

台北地檢署召開記者會起訴新黨青年軍王炳忠等人受大陸資助，在台發展組織，決定依違反《國安法》起訴。幾位涉案人隨後也訴諸輿論，駁斥檢調機關和民進黨當局羅織罪名，打壓異己。孰是孰非，自然要等法官裁判，外界不便妄議。但如此高調偵辦「共諜案」，至少已經傳遞出一些危險信號。

首先，「共諜案」在台灣掀起了新一輪「反中」浪潮，令兩岸關係雪上加霜。按理說，此類牽涉國安的高度敏感性案件應當低調偵辦，但台北地檢署不但高調召開記者會，圖文並茂詳解案情，而且第一時間將長達34頁的起訴書公諸於世，有醜化統派甚至塑造「有罪推定」之嫌。果然，獨派和綠媒如獲至寶，趁機炒作所謂大陸對台滲透議題。比如，某綠媒不僅連篇累牘報導檢調提供的各種案情細節，還在社論中公開煽動反中情緒，說「匪諜就在你身邊已經不是口號了，對於中國長驅入島必須嚴陣以待」。

事實上，「共諜案」只是蔡政府上台後兩岸關係每況愈下的一個縮影。兩年多來，蔡政府對兩岸交流口頭上鼓勵，實際上卻百般刁難，對統派更是視作眼中釘。繼去年12月首次搜索王炳忠等人後，今年4月立法院內政委員會又審查通過《國安法》修正案，被質疑是為王炳忠案量身定做。王炳忠案被起訴後，《旺報》的評論堪稱一針見血，在台灣目前的氣氛下，「凡是與大陸人士有來往的人，都有可能被懷疑是匪諜，都是大陸吸收來台組織意圖阻止台灣獨立，就是有罪。」在大陸看來，法辦統派人士就是要殺雞儆猴。

其次，相較雷厲風行偵辦「共諜案」，蔡政府對同樣涉嫌危害國安的其他團體卻持雙重標準，令外界更加有理由懷疑當局親獨反統。早在今年1月，藍天行動聯盟等團體就赴台北地檢署，告發「台灣民政府」以政府自居，非法發放車牌、身分證，甚至招募武裝力量，涉嫌違反《國安法》，要求檢方以查辦王炳忠等人的標準，偵辦「台灣民政府」發展組織案。儘管桃園地檢署在今年5月搜索了「台灣民政府」，並查扣了所謂「黑熊部隊」的槍枝，卻有意迴避國安指控。相較初出茅廬的新黨青年軍，「台灣民政府」已經成立10年之久，卻在言論自由和結社自由的幌子下長期逍遙法外。

在一些媒體和網友看來，「台灣民政府」雖然否認是「台獨」團體，但與獨派在精神實質上並無二致，甚至很可能就是綠營的周邊組織。大陸涉台媒體儘管目前對「共諜案」沒有過多評論，但通過轉載澳門《新華澳報》富權的文章，已經表達了對蔡政府「厚此薄彼」的不滿。文章指出，獨派企圖推翻中華民國，成立「台灣共和國」，還接受外國政治團體的資助，這才是真正的「顛覆國家政權」。因此，當局偵辦「共諜」是假，抗拒兩岸統一，並為獨派「保駕護航」是真。

最後，民眾都希望所謂「共諜案」能夠得到公正公開的審判。如果暫時撇開繁瑣的法條和虛偽的政治正確，到底是誰在真正危害台灣的安全？值得每一個台灣人民仔細思量。

(中國時報)