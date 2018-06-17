台海形勢已變 蔡政府還不變

2018年06月17日 04:10 中國時報 孫揚明

美國在台協會前理事主席卜睿哲日前在台北接受媒體訪問時，丟出了一個蔡英文政府始料所不及的概念：「蔡政府是否應考量改變其大陸政策？」他的理由很簡單，「台海形勢已經改變」。

蔡政府自上台起，即口口聲聲說要維持現狀，但至今卻完全看不到蔡政府有在為維持現狀付出，所謂的現狀要如何維持？美國的中國問題專家何漢理說得好，「現狀是什麼？現狀是流動的，你要如何維持？」到現在，兩岸相對的形勢發生了根本性的變化，面對形勢的變遷，蔡政府卻仍抱殘守缺，不知如何是好。現在美國對台海的概念出現了變化，民進黨政府要如何應對？

其實，民進黨政府口中所謂的現狀是什麼？就連民進黨本身都沒搞清楚過。馬政府所能維持的形勢，其實依賴的是兩岸彼此的善意。何謂善意？這與所謂的現狀是一體兩面的。這個概念要從民進黨最逃避、最不喜歡的歷史開始說起。

在民國38年政府撤退來台，韓戰開始，美杜魯門政府立即改變戰略，對蘇中（共）集團改採團堵策略，美國在東亞的圍堵線畫出，即今日所謂的「第一島鏈」，從美國阿拉斯加經阿留申群島、日本、南韓、台灣到東南亞公約組織。美國所以能把這條島鏈線貼著中共家門口畫，也很簡單，當時美國一國的GDP占全球的40%，整個中國大陸只有0.9%，強弱高下之勢明顯。而如今，美國仍是首強約占23%，中國則已大幅升至18%左右。以如此的比例變化，這條第一島鏈線還守得住嗎？

歐巴馬政府也是有鑑於此一趨勢，所以改採所謂「亞太再平衡」，即不再以本身一己之力對抗中共，而改以打群架的手段。以美國拉攏日本、南韓和東南亞乃至澳大利亞，以整體地緣戰略的概念，共同對抗北京，勉強支持制衡。而當時的馬政府力完全了解此一形勢，用「一中原則」概念的「九二共識」，維持住了兩岸的穩定與對美的流暢關係。這無疑是一種善意。在這樣的結構下，北京也以善意回報，兩岸因而有和緩的環境。

但川普一上台後，只強調美國優先，完全把「亞太再平衡」的概念拋諸九霄雲外，川普上任後，甚至不顧日本的苦苦哀求，第一個動作就退出TPP，立即使得美國在本區最強固的經貿基礎全垮，亞太幾乎全是RCEP與「一帶一路」的天下，川普也不在乎。在這樣的結構下，日本與南韓遂漸倒向中共，整個東協也幾乎全傾向北京，甚至傳出今年中國將與東協十國共同舉行軍事演習的訊息。

在這樣的情勢下，美國傳出要蔡政府重新檢討大陸政策的說法，完全不令人意外。只是，蔡政府要把台灣帶往何處去？

（作者為資深媒體人）

(中國時報)