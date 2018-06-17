2018年06月17日 04:10 中國時報 吳威志

台北高等行政法院針對黨產會認定中投、欣裕台公司為國民黨附隨組織，認為涉有《不當黨產條例》違憲疑義，因此裁定停止訴訟，並主動聲請大法官釋憲。對此，行政院黨產會表明將會以行政法院「未以任何形式表達黨產條例有違憲之虞」為由提出抗告；且會繼續進行不當黨產調查、處分。

依據大法官釋字第371號「法官不得認定法律為違憲而逕行拒絕適用。惟依其合理之確信，認為有牴觸憲法之疑義者，自應許其先行聲請解釋憲法。」顯然，行政法院有權裁定停止訴訟；惟其意義，並非偏袒雙方任一當事人，而是法官本於專業表示意見，藉由司法院大法官對於憲法的見解，維護法治的正確性與統一性。

但黨產會說詞，似仍堅持以行政「認定權」、「推定權」排斥司法審查的介入。尤其，忽略行政法院其實已經述明合理確信此案牽涉到《不當黨產條例》第2條、第4條第1款、第2款、第8條第5項前段、第14條規定，有無牴觸憲法是有疑義的！

《不當黨產條例》立法以來，違憲爭議從未間斷，面對在野黨、學術界，甚至監察院以中央機關向司法院大法官聲請釋憲，迄今也已近1年4個月；過程中蔡總統、執政黨繼續大張旗鼓，又再設立74人的黑機關「促轉會」，雙軌進逼追殺不當黨產。面對如此高度政治性的釋憲案，司法院大法官聞風不動，是否受理、是否解釋，似乎以拖待變！

依據監察院調查，認為不當黨產條例有適用對象、時效限制、調查權行使、機關法源等7大違憲疑慮，於106年3月聲請釋憲，竟至現今，司法院大法官內部還停留在監察院是否有權聲請釋憲的討論階段，令人匪疑所思。

解嚴前監察院即曾聲請37件釋憲案通過司法院大法官的解釋，縱然戒嚴期間國民黨執政，仍需尊重司法院大法官的憲法功能。基於監察行政之憲政權責，監察院認為《不當黨產條例》有許多部分由行政權取代司法權，且實質適用對象僅為國民黨，用推定方式處分財產，不符「憲法」及法治國原則，故有檢視法律本身有無違憲之必要。

台灣不能藉由釋憲來解決紛爭，持續惡化，可能賠上司法威信。所以，須反省未來是否應修法將「違憲審查」視為立法程序的一環，法案未移請公布前，至少增加法案是否違憲的諮詢功能，賦予釋憲機關專業審查，避免日後因立法疏失造成的憲政危機。

其次，應該檢討《大法官審理案件法》聲請制度、分案制度、受理制度及表決制度等4大關卡，既然院級機構聲請的「重大憲政危機釋憲案件」，應該省略受理審查程序，而直接確定進入釋憲，並應於1年內完成是否通過之決議。否則，層層關卡又延宕日久，將侵蝕台灣憲政民主的價值 。

假如違憲與否已經造成社會動盪，假如憲法問題已經造成院級機關、審判法官困擾，還要斤斤計較聲請釋憲資格嗎？

（作者為國立雲林科技大學科技法律研究所教授）

(中國時報)