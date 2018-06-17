藍綠先和解

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中國時報
楊敏盛

川金會帶給亞洲穩定的和平希望，新加坡、南北韓、中國和美國五贏；美朝一笑泯恩仇，化解朝鮮半島長達數十年的僵局，反觀兩岸互不信任，進入冰點，台灣淪為中美兩大博弈的棋子，隨時可為棄子。

美朝能和解，兩岸為何不能？兩岸在歷史上是同文同種，有著相同的中華文化，好不容易開放交流數十年，如今又走回仇視對抗老路。只因領導者被少數深綠台獨綁架，弄得進退失據。

民眾都深知，與大陸對抗，會把兩岸推向衝突戰爭的懸崖，可是不管藍綠政黨，都只顧著選舉算計，想的都是如何騙取政權，媒體推波助瀾激化民粹對立，這是台灣目前的窘境。

如何和解？金正恩以小博大，面對世界第一強權領袖川普，卻不卑不亢，既贏了面子也為北韓經濟發展跨出一大步。反觀台灣，馬習會為兩岸帶來和解的曙光，可惜蔡英文不願意承繼馬習會的成果，反其道而行，坐失兩岸和解良機。

國民黨掌權時想統不敢說？民進黨執政了要獨不敢做？都是怕流失中間選民的支持。然而，真能影響領導者決策的，就是民意。主導這次川金會的其實就是民意。北韓經濟衰敗、民不聊生，金正恩知道和解是解方。川普是生意人，深知要化解民意對於施政的不滿，必須轉移焦點，美韓和解是最佳的選擇。

兩岸經濟發展10年來主客易位，台灣優勢漸失，下一代看不到未來，紛紛出走，但是民進黨政府只顧著政黨鬥爭，挑起民粹對立，無視民生痛苦。要改變現狀，必須拋開統獨爭議，兩岸走向和解。最近崛起的「無色覺醒」運動，說明民眾厭惡政黨惡鬥，是在提醒我們，其實民主政治就是要回歸人民做主。

民調顯示歷任總統表現，蔣經國最受懷念及肯定。蔣經國任內決定解除戒嚴，開放報禁、黨禁，同意讓反對黨成立，走向社會和解。事實上，他也是站在中華民族的立場，看到兩岸必須和解的現實，在任內開放兩岸探親，之後台商更帶動大陸經濟轉型。

我國相繼與多明尼加、布吉納法索斷交後，蔡總統呼籲在野黨要團結。的確，朝野惡鬥數十年，至今未能和解，耗盡台灣內部的能量，又如何能與大陸和解？美國在台協會前理事主席卜睿哲也認為，台灣的政治領袖要努力尋求更多國內和朝野的共識，解決台灣面對的困境。

和解的關鍵在國家領導人，蔣經國能、馬英九能、金正恩能、習近平願意，我們為什麼不能？台灣民主可貴在於我們人民可以做主，要大膽喊出「我們要和解！」當和解成為全民運動和共識，台灣就有希望了。（作者為中國國民黨桃園市黨部主任委員）

(中國時報)

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