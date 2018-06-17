全台警戒 5縣市大雨特報

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中國時報
╱台北報導

受到滯留鋒面及西南氣流影響，今天南部雨勢增強，降雨將由南往北逐漸擴及全台，至端午節前，全台都有機會降下局部大雨，其中又以南部、台東最為明顯，預計要到周二滯留鋒面北抬，西南風減弱，各地雨勢才會趨緩。

南部、台東 當心雷擊

中央氣象局預報員林伯東指出，約莫從昨晚起，南部雨勢開始增強，降雨狀況將由南往北逐漸漸擴及，直至端午節，全台都有下局部大雨的機會，尤其是南部、台東地區，更有可能降下大雨或豪雨。

氣象局特別點出要留意鋒面上強對流的發展，當強對流影響時，常伴隨著瞬間大雨、強陣風及雷擊等現象；氣象局已經針對嘉義縣、台南市、高雄市、台東縣、屏東縣等5縣市發布大雨特報，提醒民眾注意。

從周二起到周六，林伯東指出，鋒面逐漸北抬至台灣北部海面甚至更北，加上西南風減弱，整個降雨會逐日減少，最後只剩下夜晚和清晨，中南部沿海地區因西南風對流導致降雨，以及午後雷陣雨；隨著降雨稍微緩和，高溫也有回升趨勢。

颱風凱米 對台沒影響

至於日本氣象廳升格的颱風凱米，林伯東說，我國評估凱米重組結構後有增強的狀況，也跟進日本認定其為颱風，但目前已經遠離台灣，對台沒有影響。

此外，昨日凌晨4時53分，宜蘭縣政府東偏南方9.2公里發生芮氏規模5.2有感地震，地震深度62.3公里，宜蘭縣最大震度達4級，新北市坪林、台北市信義區、花蓮縣太魯閣、桃園市都有3級；台北市、基隆市、南投縣合歡山、新竹縣竹東皆有2級；彰化縣彰化市、嘉義市、苗栗縣苗栗市則有1級，影響不大、未傳災情。

(中國時報)

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