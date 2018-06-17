畢典找白狼頒獎 校方致歉

2018年06月17日 04:09 中國時報 林縉明 ／台北報導 ／台北報導

國立台北教育大學附屬實驗小學15日舉行畢業典禮，家長發現中華統一促進黨總裁「白狼」張安樂竟擔任市長獎頒獎人，質疑校方找爭議人物頒獎不適當。校方16日出面道歉，坦言一時疏忽而臨時邀張安樂頒獎，未來會事先確定頒獎來賓。台北市長柯文哲對此要求教育局訂定相關規定，至於張安樂是否適合擔任市長獎頒獎人，柯聳肩說：「我也不曉得。」

國北教大實小前晚舉行畢業典禮，張安樂因孫女是畢業生獲邀出席，正當準備頒發市長獎時，司儀突然邀請張安樂上台頒獎，引起現場家長一片譁然，隨即有人向校方反映，認為由張頒發市長獎不妥，校方在學校網站張貼道歉聲明。

張安樂頒獎引起軒然大波，國北教大實小學務主任陳建廷昨表示，畢業典禮籌備會事前並未安排頒獎人，依循往例，現場會找尋人選上台頒獎，張安樂是學生家長，且很早就到場，因市長獎是第1個獎項，在沒有多想的情況下才邀請張頒獎。

陳建廷坦言是校長林正鳳邀請張安樂頒發市長獎，但他強調是突發狀況，學校內部會再討論懲處事宜。外傳林正鳳一度有意請辭負責，記者致電求證，但迄截稿前林正鳳未接電話，無法取得回應，陳建廷則說，據了解校長沒有請辭，校方對校長未深思熟慮引發風波感到抱歉。

柯文哲表示，台北市有200多所學校，不可能檢查全部學校畢業典禮流程，既然發生爭議，該檢討就檢討，已要求教育局訂定SOP，包括畢業典禮時間、流程、頒獎來賓等，讓各校可以依規定辦理，減少爭議發生。

被問到張安樂是否適合擔任頒獎人？柯文哲聳肩說他也不曉得；未來是否要求學校過濾頒獎人選？柯認為，每個學校依照頒布原則辦理、處理好就好，沒必要管東管西。

(中國時報)