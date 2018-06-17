中油健康元素水 爆用過期原料

2018年06月17日 04:09 中國時報 黃有容 ／台北報導 ／台北報導

中油「健康元素水」代工廠達誼生技，遭台灣優良食品發展協會（TQF）查出不慎使用過期原料，中油已緊急要求各直營加油站將這批貨品回收，自今（17）日起接受消費者退款，尚未售出的庫存也全數銷毀。

TQF於6月13日前往中油直營加油站銷售的「健康元素水」代工廠達誼生技，針對所有獲TQF認證產品進行稽查，發現生產原料「礦物質微量濃縮液」已超過其有效日期2017年6月，但達誼生技於2017年8月19、21日以及2018年3月26日生產的健康元素水中，仍使用該過期原料。

中油表示，這批誤用過期原料的健康元素水，經微生物及塑化劑檢驗，皆符合政府公告的衛生標準，無安全疑慮。經中油統計，這批水倉庫剩1322箱、直營加油站到貨1427箱，均已下架回收並銷毀。

中油宣布，自今日起，凡持有2017年8月1日至2018年6月16日間購買健康元素水的發票，或持標示有效日期為2018年8月1日至2019年6月16日的健康元素水包裝瓶，皆可退貨。持台灣中油會員卡於2017年8月1日至2018年6月16日間，以點數向中油各直營站兌換「健康元素水」的消費者，將於2週內自動將已兌換點數退還至會員卡。

中油表示，TQF已要求達誼生技於1個月內進行改善措施，並將再前往複查。

(中國時報)