陳曉東預告再會依晨妹妹

陳曉東昨一連獻唱4首歌，為7月的演唱會暖身。（粘耿豪攝）

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中國時報
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畢書盡

陳曉東、畢書盡（Bii）16日出席購物網周年活動，陳曉東近日忙準備7月28日的台北演唱會，昨大方坦承嘉賓將是曾合演過《蘭陵王》的林依晨，還親自打電話邀請對方，她不僅一口答應，當天還會帶全家人捧場，他笑說：「大家應該會很期待我和依晨妹妹的合作。」

陳曉東近日為了演唱會也勤練身材、保持運動，接下來更要進入排舞訓練，但他不強求胸肌，「體能好一些比較重要，沒有要稱帝什麼的。」他昨一連獻唱〈女人都差不多〉、〈心有獨鍾〉、〈突然心動〉、〈要知道你的感覺〉4首歌。他表示家中家具大都是網購而來，更爆料老婆是網購成癮者，連寵物鬥魚都是在網路上買的，但疼妻的他不會念老婆買東西。

Bii昨則演唱〈Come Back to Me〉、〈聊傷〉、〈逆時光的浪〉、〈Love More〉；他自曝網購最愛買大量的衛生紙及消毒酒精，原來家有毛小孩的他，每天都需要清理被大小便攻陷的客廳，但最愛蒐集的是公仔，至今花費多達數十萬。

和盧廣仲約吃飯

星座專家唐綺陽日前一番「巨蟹座單身12年」的說法引起討論，巨蟹座的Bii表示毫不擔心，表示喜歡有禮貌、乖巧但獨立的女孩，但苦惱自己不會聊天，打趣說要問盧廣仲該怎麼辦，但近日連要和盧約吃飯都一直沒成行。

(中國時報)

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