歐陽娜娜18歲戀愛學業開跑

2018年06月17日 04:10 中國時報 蔡琛儀 報導

歐陽娜娜15日滿18歲，16日舉辦生日音樂會，並發表首本文字寫真書《I am NANA》。她3年前從美國寇蒂斯音樂學院休學，今年9月將重返校園到伯克利音樂學院就讀，成為王力宏學妹；被問到是否會再休學，她卻沒把話說死：「我本來就不是因為工作休學，是為了生活和理想，所以這次應該就是念到我滿意為止，我開心了就停，想繼續念碩士博士就繼續。」

歐陽娜娜說，休學這段時間吸收到足夠能量，才決定再回去學習，因此非常興奮，但演藝工作不會停擺，將工作到8月才入學。

這次她也將和檢場與李翊君女兒香奈兒當同學，媽媽傅娟也會飛去陪她一陣子，「香奈兒陪著去就很放心，而且有媽媽很幸福，媽媽做的菜比學校食堂好吃很多。」

許願看偶像演唱會

滿18歲，歐陽娜娜也開心解除禁愛令，她表示未來交男友一定會先給媽媽看過、再介紹給爸爸，父母也開出條件，男方要乖、身體健康，她過去喜歡愛打籃球的陽光型男，現在則希望能夠是有才華、讓她崇拜的男生。

她昨在音樂會先穿上帥氣黑色勁裝，再換上一襲紅色洋裝，徹底展露小女人的韻味，她也許願想把頭髮剪到鎖骨長度、看偶像約翰梅爾（John Mayer）的演唱會、及能去日韓旅行。

她也透露因為工作的關係很想打耳洞，但被爸爸歐陽龍禁止。

(中國時報)