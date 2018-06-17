林柏叡有子王淨不介意

2018年06月17日 04:10 中國時報 徐桐炘 報導

電影版《鬥魚》斥資上億拍攝，主演的王淨和林柏叡疑假戲真做，之前被周刊拍到公園滾草皮約會，林柏叡又被爆出和雷婕熙育有一女，16日首度為電影共同出席活動，王淨表示拍攝前的集訓就和演員們建立好感情，知道對方有孩子，林柏叡也在演員群組裡曬小孩照片，似乎不影響2人感情，王淨說：「沒有介意過去的事情，每一個生命的到來都是好事。」

林柏叡昨認了「就是看到的那樣」，王淨則表示看到周刊報導時心情受影響：「媒體用字犀利，覺得我不是這樣的人，為什麼這樣寫。」她當時正忙於南部拍新片，母親沒有責備，而是傳簡訊關心她：「拍攝還好嗎？」她對媽媽態度很有信心：「她都支持我。」

曾兼3份工養家

殺青後如何維持感情？王淨四兩撥千斤說： 「『眷村幫』感情都很好，會在群組傳訊息。」但關係是否因報導生異？2人都欲言又止，貌似擔心說錯話，又未否認交往關係，只好向監製柯宜勤求救，柯打圓場：「就是比較好的朋友啦！」王淨大方表示欣賞林柏叡的真誠，在她沮喪時會主動關心。

林柏叡坦言談新戀情前會顧忌孩子的媽的心情，「我們還是像家人一樣，保持聯絡但都是談小孩的事情。」他表示之前兼3份工作養家，後來忙拍戲，殺青後女兒看到他彷彿不認識，他大受打擊，最近終於有時間相處，出門時女兒還會有些不滿，證明已奠定在孩子心目中的地位，他笑說：「可以安心宣傳了！」《鬥魚》將於8月17日上映。

(中國時報)