林柏叡有子王淨不介意

王淨（左）和林柏叡感情才發芽就受外界關注，受訪時小心翼翼回應。（蘇蔓攝）

友善列印
中國時報
報導

電影版《鬥魚》斥資上億拍攝，主演的王淨和林柏叡疑假戲真做，之前被周刊拍到公園滾草皮約會，林柏叡又被爆出和雷婕熙育有一女，16日首度為電影共同出席活動，王淨表示拍攝前的集訓就和演員們建立好感情，知道對方有孩子，林柏叡也在演員群組裡曬小孩照片，似乎不影響2人感情，王淨說：「沒有介意過去的事情，每一個生命的到來都是好事。」

林柏叡昨認了「就是看到的那樣」，王淨則表示看到周刊報導時心情受影響：「媒體用字犀利，覺得我不是這樣的人，為什麼這樣寫。」她當時正忙於南部拍新片，母親沒有責備，而是傳簡訊關心她：「拍攝還好嗎？」她對媽媽態度很有信心：「她都支持我。」

曾兼3份工養家

殺青後如何維持感情？王淨四兩撥千斤說： 「『眷村幫』感情都很好，會在群組傳訊息。」但關係是否因報導生異？2人都欲言又止，貌似擔心說錯話，又未否認交往關係，只好向監製柯宜勤求救，柯打圓場：「就是比較好的朋友啦！」王淨大方表示欣賞林柏叡的真誠，在她沮喪時會主動關心。

林柏叡坦言談新戀情前會顧忌孩子的媽的心情，「我們還是像家人一樣，保持聯絡但都是談小孩的事情。」他表示之前兼3份工作養家，後來忙拍戲，殺青後女兒看到他彷彿不認識，他大受打擊，最近終於有時間相處，出門時女兒還會有些不滿，證明已奠定在孩子心目中的地位，他笑說：「可以安心宣傳了！」《鬥魚》將於8月17日上映。

(中國時報)

黃少祺嗑全牛餐見牛頭嚇壞 王仁甫被虧組防水老人團

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。