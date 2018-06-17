傑瑞米摔斷手續軋《貼背戰》

傑瑞米雷納（前）是喬漢姆想陷害的對象。（華納兄弟提供）

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中國時報
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改編自真人真事的電影《貼背戰》，敘述5個朋友從國小1年級開始持續30年，每年5月必定展開「鬼捉人」遊戲。

電影集結傑瑞米雷納（Jeremy Renner）、喬漢姆（Jon Hamm）、傑克強森（Jake Johnson）、艾德赫姆斯（Ed Helms）與漢尼拔布瑞斯（Hannibal Buress），5位大叔竭盡所能展開一場童心未泯的火併。戲裡混戰，戲外也發生意外，傑瑞米開拍第3天就折斷雙臂，記得當下完全不知道自己受傷，「我還重複特技動作，直到雙臂沒感覺…。」

當時傑瑞米從20英呎（約6公尺）高的椅子堆摔下，右手手肘和左手手腕骨折。後來製片問他想不想看自己摔落的畫面，他說：「我有愈挫愈勇的精神，但我不知道從20英呎摔7次會怎樣，1次就夠了！」為了劇組進度，他傷後火速上工，後面戲分只好靠特效粉飾受傷雙臂。

傑瑞米在片中飾演即將步上紅毯的不敗玩家，他認為劇本爆笑，但吸引他的重要原因還是主題，「我經常到處奔波，所以我特別念舊，我篤信要把握住人生最重要的事物，如果你珍惜某樣東西，有時要加倍努力才能留住它。」

撞期婚禮也得玩

故事敘述5個愛互軋的朋友從國小一年級開始，每年的5月展開毫無顧忌的捉人遊戲，當鬼的那個人必須將手掌貼到對方的背上並且大喊一聲「抓到了！你當鬼！」這場抓人遊戲剛好與其中一人的婚禮撞期，傑瑞（傑瑞米雷納）是5人之中從未落敗過的終極贏家，雖然知道自己會因婚禮成眾人目標，但是所有人都不知道的是，他早就嚴陣以待了。電影22日在台上映。

(中國時報)

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