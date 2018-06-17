素還真 晶鑽珠寶璀璨上市

2018年06月17日 04:10 中國時報 李承陽 報導

霹靂Q俠造型棒棒糖做得相當細緻。（圖片提供霹靂國際多媒體）

霹靂布袋戲是台灣指標性文創品牌，有最精湛布袋戲木偶工藝，而施華洛世奇（Swarovski）則是國際水晶切割工藝首席品牌，藝術結合工藝、台灣結合國際，閃耀出最「霹靂」的火花，在「霹靂藝術科幻特展」期間，推出限定商品「愛蓮說」蓮花晶鑽珠寶系列。

由施華洛世奇珠寶設計師，為素還真量身打造專屬飾品，整體色系擷取素還真配色元素，並取素還真蓮冠意象，採用多種時尚精緻水晶詮釋，讓「清香白蓮」素還真綻放無限耀眼的光芒。

英雄棒棒糖好吃不膩

另外還特別販售蝴蝶君之禁忌化身「黑蝶」，其所持有的武器「蝴蝶斬」以及「蝴蝶刀」袖珍珍藏，蝴蝶刀和蝴蝶斬為陰川蝴蝶君之專屬雙刀神兵，蝴蝶君會依施展的刀招不同，而替換不同的刀，蝴蝶刀屬短刃，適合暗殺偷襲；蝴蝶斬屬長刀，適合正面對戰決鬥，劇中出招時會化出翩翩飛舞的紅蝶，堪稱一絕。

期間還販售素還真、葉小釵、亂世狂刀、解鋒鏑、照世明燈、墨傾池的Q萌公仔，及18款好吃不膩的霹靂Q俠超級英雄棒棒糖，搭配甜美的小包裝，平日自己吃或是送禮都很適合，兩樣商品充滿童趣。

電競商品門市也有售

台灣近年吹起電競風潮，特展期間門市將同步販售霹靂電競滑鼠桌墊「還真風華」，圖樣是素還真5大轟動武林造型，有刀說異數版、轟掣版、休閒版、天競版、九皇版，周邊另有還真30紀念版礦泉水、「還真三十」紀念款大瓦煎燒禮盒。

「霹靂藝術科幻特展」周邊商品第1波全面曝光，還有更多跨界及特展紀念商品將陸續推出，敬請期待。

(中國時報)