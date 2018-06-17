古今英豪戰邪神 奉天逍遙近神人

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中國時報

邪神大計，殺戮四方。精靈天下面臨覆滅危機，神暉主、聖宇辰、天織主眾人挺身而出，碧雪妍強摧生命極限，連放神斗天宮最強殺招。但無奈精靈死傷慘重，魂魄的力量回歸，竟使得邪神六大魂魄再度一一復甦，力量更為強大，一切過程盡在獄婪的掌握中，到底他真正的目的是什麼？

千呼萬喚，玄真君復出，取代箭之人選，一戰邪獄明王。而道劍劍非道也踏入戰場，取代章仇無期，對上阿修羅王收萬劫。就在雙方激戰之時，一道懷念已久的面孔，踏入了劍非道的戰局，兩人聯手戰阿修羅王。逆神暘再現神威，競邪王馭能天面對狩宇之神，生死判定。

最終的聖戰，神州古今豪傑盡出，獄婪內心盤算，破壞神厄禍再度降臨，對上劍子仙跡、俠儒無蹤、雲徽子，而在此時，釋至伽藍、繫雪衣等兩人也加入戰局，設法轉移破壞神的焦點，正當五人命危之際，神諭、正法同時來到，期盼已久的奉天逍遙，終於聯手踏入了最後的聖戰。

就在武林精銳盡出，血闇之力、人中之龍、千古傳說的近神人，是否能在最後降臨，一擋天下無敵的破壞神厄禍？青陽子重回戰場，開啟血色地獄，最後的戰場，將在無間煉獄劃下句點。破壞神厄禍究竟從何而來？獄婪的計畫又是什麼？八惡道又為何重生？欲知一連串精彩結果，請繼續收看黃文擇布袋戲，《霹靂天命之戰禍邪神》第二部第49章：紅塵再現帝虹威，完結篇：奉天、逍遙、近神人。

(中國時報)

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