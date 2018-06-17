《禪，無所不在》德人飄洋過海學佛

2018年06月17日 04:10 中國時報 徐桐炘 報導

《禪，無所不在》記錄日本一間深山禪寺中的沉靜力量，日本兵庫縣遠近馳名的安泰寺承襲澤木興道禪師的精神，像是一塊給予勞碌旅人心靈寄託的綠洲，有趣的是發揚此道的住持是來自柏林的德國人內爾克（Noelke），法號「無方」。

寺裡過半的修行者是歐洲人，過著有別於現代社會的自給自足的生活，導演韋納潘索（Werner Penzel）深受這群人「活在當下」的啟發，決心拍出這部作品。

無方16歲透過高中老師認識寺廟並學習坐禪，將僧侶當作人生志業，高中畢業後出家，以僧侶身分進入柏林大學主修日文和日本文化，期間花了一年時間到京都大學當交換學生，因此和安泰寺結緣，畢業後再度飄洋過海回日本學佛，2002年定居於安泰寺，成為該寺廟第9代住持，更是日本第1位外籍住持。

安泰寺承襲日本澤木興道禪師的精神，主張「只管打坐的修行」，強調人生在世的每一個當下都是修行，所有人不問年齡、性別、職業、信仰、經歷、國籍、種族一視同仁，被子破了要自己縫補，要吃飯就要自己插秧種稻，生活重點就是修行，修行的中心就是「坐禪」。

拍影片用英文講禪學

無方表示坐禪雖然看似無用，其實是人生中穩定不動的車軸，家庭、社會、工作、朋友等重要事物都能因此順利運轉。修行生活外，無方也致力於日文、德文的經典翻譯，甚至跟上潮流，開始在YouTube頻道上用英文講禪學，並教導觀眾如何「正確的」坐禪，再次體現安泰寺「禪無國界」的精神。該片22日上映。

(中國時報)