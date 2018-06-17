大員皇冠假日酒店 小小職人體驗趣

2018年06月17日 04:10 中國時報 劉育良 報導

小朋友和房務人員拉床單，體驗做家事的心情。（大員皇冠假日酒店提供）

暑假將屆，各類型以小朋友為主題的夏令營推陳出新，如果膩了傳統模式，台南大員皇冠假日酒店推出的「劍獅尋寶營」和「我是小小飯店人」夏令營，足以讓小朋友從生活和住宿中，從小扎根、學習體驗新視野。

教育從小落實，台南大員皇冠假日酒店在一系列的活動中，讓家中的小寶貝透過各種的實習和活動，豐富暑假的生活樂趣。就像3天2夜的「我是小小飯店人」夏令營，就可以體驗「小禮賓員、小西點王、壽司廚神與房務達人」的課程；此外，在暑假期間，也規畫多元化的館內活動，包括晨喚親子律動、歡樂滿屋電玩遊戲、桌遊與塗鴉趣、元素人偶拍照的趣味好食光、生態影片賞析、劍獅壁飾彩繪DIY以及市區免費接駁服務等多樣體驗活動。

合影劍獅獲尋寶禮

劍獅尋寶營2天1夜住房專案，每房可獲得劍獅小背包1個、劍獅面具彩繪DIY體驗券1張、劍獅貼紙1張。爸爸媽媽必須帶著任務卡與家中寶貝前往安平老街尋找6個劍獅圖騰，並與劍獅合影後完成任務，即可獲贈尋寶禮「酒店行李化妝包與摺疊水壺1組」，透過尋找劍獅的任務，穿梭於安平老街，感受安平獨特的小巷弄文化之美。

另外，針對6歲以上至11歲以下的學童，與親子一起體驗的「我是小小飯店人夏令營」分為7月13日、7月15日2個梯次，課程內容包括：小禮賓員、壽司廚神、房務達人、小西點王等課程，帶著您的寶貝體驗式學習與實作不同面向的飯店工作，透過分組競賽，趣味中學習，完成4堂課程後，將可獲得結業證書，為孩子們留下難忘的暑假回憶。

暑假館內活動多元

住房專案外，酒店也規畫多元館內活動，自6月30日起至8月26日止，包括：每周六、日早上8點到8點半的晨喚親子律動、每日下午4點到晚上9點的歡樂滿屋電玩遊戲、每日上午10點到晚上9點的桌遊與塗鴉趣、每周五、六、日的元素人偶拍照趣味好食光、每日下午3點到5點半的台江生態影片賞析、每日晚上7到8點的劍獅壁飾彩繪DIY，課程豐富。更多訊息可洽：（06）3911858。

Index

劍獅尋寶營 2天1夜住房專案

價格：4999元＋10％起

專案日期：6 月 30 日起至8 月 31 日止

餐食：含翌日自助式早餐

住房禮：劍獅小背包1個（市價800元）、劍獅面具彩繪DIY體驗券1張、劍獅貼紙1張

尋寶禮：酒店行李化妝包1個、摺疊水壺1個

我是小小飯店人夏令營 3天2夜住房專案

價格：1萬6999元＋10％起

第1梯次：7月13日到15 日。第2梯次：7月15日到17日

主要課程：小禮賓員、壽司廚神、小西點王、房務達人

餐食：含2日自助式早餐、入住當日元素自助餐晚餐、翌日中式餐盒、翌日彩豐樓指定套餐

贈品：隨課程贈送小廚師帽、小廚師圍裙、房務三角頭巾、結業證書、競賽贈品

(中國時報)