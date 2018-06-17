入住漂鳥 開啟夏日冒險

漂鳥有許多公共空間，讓各地來的旅人可以交誼。（Stray Birds漂鳥提供）

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中國時報
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★簡惠美跟家人一起去武陵農場賞櫻花
★曾秀玲520這一天，和我最愛的家人一起到竹子湖賞繡球花
★林貝拉與好朋友的，武界春日漫遊～
★Trista Wang跟我的小熊一起到造訪N次的新社薰衣草森林

位在台中的「Stray Birds漂鳥」青年旅館，品牌理念是一種主動積極，面對人生無限想像與可能的態度，鼓舞每位年輕旅者重拾夢想與勇氣，在人生旅途中勇於實現自我、以熱情堅持出走、闖蕩，創造專屬自我的獨特生命旅程。

「Stray Birds漂鳥」規畫舒適乾淨，安全的男女分層住宿空間外，也藉設計巧思營造出空間中獨特的小角落，如壁爐、吧檯、書房等可以休憩獨處的地方，在頂樓更有都市少有的天台戶外空間，不定期舉辦Live Band音樂表演、露天電影院、BBQ主題派對等活動，創造許多的非日常可能。

男女分層 安全有保障

《中國時報》影視消費中心與「故事森林」於4月25日至6月5日，推出「春遊森林，桐樂螢星空」活動，吸引各地旅人在故事森林粉絲專頁，踴躍留下許多春日出遊的美好記憶，活動得獎者共有10位，可以得到「Stray Birds漂鳥」青年旅館的單人住宿券1張，讓春天開始的故事，延續到夏日的冒險！

「春遊森林，桐樂螢星空」得獎名單

Frank Hung、Katie Tu、Trista Wang、林貝拉、林曉薰、徐品蓁、陳藝方、曾秀玲、簡惠美、羅尹心

(中國時報)

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