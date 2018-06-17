Oui 56法式鐵板燒‧鍋物 珍鮮料理寵饕客

2018年06月17日 04:10 中國時報 何書青 報導

美國極黑和牛老饕。（石智中攝）

A級鵝肝佐主廚特製醬。（石智中攝）

帝王蜆精湯（左）和雪莉燴牛尾湯（右）。（石智中攝）

南非玫瑰龍蝦焗起司。（石智中攝）

曾懷永不斷求新求變，包含獨創將蒸籠使用在鐵板上，烹調出嫩口、滋味迷人的鮮魚料理。（石智中攝）

包廂隱密性高，無論大、小包廂也都設有廁所；圖為10人鐵板燒包廂。（石智中攝）

「Oui 56法式鐵板燒‧鍋物」擁豐富又新鮮的海鮮食材，店內水族箱有各式珍貴海鮮。（石智中攝）

「Oui 56法式鐵板燒‧鍋物」總經理兼主廚曾懷永在鐵板燒料理已有近40年廚齡。（石智中攝）

鐵板燒料理迷人之處，是饕客能在最短時間內品嘗熱騰騰的新鮮料理，且可直接欣賞師傅在料理現場大展手藝，這樣的料理秀，也檢驗著師傅的真功夫。今年2月才新開幕的「Oui 56法式鐵板燒‧鍋物」，以高規格食材和創新美味打出好口碑，短短4個月引來大批饕客朝聖，成為台灣鐵板燒界強勢崛起的新勢力。

「Oui 56法式鐵板燒‧鍋物」客朋滿座，但它可不是一家小餐廳，200多坪的寬敞空間分為鐵板燒料理和鍋物料理區，並都有包廂。鐵板燒區共有多達近90個座位，下個月預計開設到100多個。探究「Oui 56法式鐵板燒‧鍋物」為何能在現今餐飲界競爭激烈之下，以新手之姿、高坪數下交出漂亮成績單？總經理兼主廚曾懷永可說是吸客的靈魂人物。在鐵板燒料理闖蕩近40年的曾懷永，許多人稱他「阿興師」，只要是愛鐵板燒的內行老饕們一定認識他，座上賓更是不乏政商名流。

挑魚貨日睡3小時

自15歲便入行學做鐵板燒，曾懷永從此堅守在這塊領域深耕。他的前一個身分是犇鐵板燒主廚，在犇鐵板燒一待就是20餘年，曾帶領餐廳從原本400萬的月業績，衝到1280萬的佳績。這樣的成功絕非偶然，他為求料理更好，經歷過每天凌晨3點去基隆挑選新鮮魚貨、不斷研發新菜色而每天睡不到3小時的日子，已故的寒舍餐旅集團創辦人蔡辰洋是他的老客人，更是他最嚴厲的鞭策者。

求新求變做出口碑

鐵板燒料理的師傅不同於一般餐廳，必須直接面對賓客反應，料理過程也被透明檢視，他回憶：「蔡董曾當著其他客人的面說：『你做這個菜能吃嗎？』或『你的菜很難吃！』當下覺得心裡難受，也只能默默承受，我知道他對我是愛之深，責之切。」這也使得曾懷永嚴格看待自己的料理，逼自己不斷求新求變、打造讓挑嘴饕客都愛上的好菜，也成功在鐵板燒料理界做出好口碑，累積許多死忠饕客。

曾懷永獨創許多新技法，不惜砸下高成本引進珍貴食材，打破鐵板燒料理的既有框架，端出道道令人驚豔的創新鐵板料理。其海鮮菜色更是強項，包含為了客人想吃而在台灣鐵板燒市場首創的北海道帝王鱈場蟹三吃、將蒸籠使用在鐵板上做鮮魚料理，更把養殖長達5年的肥美帝王蜆、南非鮑魚、野生活明蝦等入菜，他堅持使用現流活海鮮烹飪，嘗起來特別鮮嫩甜美。

力挺家鄉宜蘭小農

其他主菜肉品也毫不馬乎，現在正夯的日本和牛近江牛穩坐餐廳的人氣王，在鐵板上煎得外表焦香、內層汁多且脂香滿溢，令人口齒留香；喜歡美國牛的饕客則可嘗試珍稀的美國極黑和牛老饕，脂肪雖少近江牛一些，卻在口感上更顯平衡、不膩口；肉品主菜類還有伊比利豬排、雞排、法國羊肩等可選。前菜料理更是豐富，最招牌的莫過於香芹奶油焗田螺，而魚子醬鮟鱇魚肝、海膽山藥細麵等，也都是主廚的創意特製美味。

曾懷永是土生土長的宜蘭人，重感情的他幾乎所有配菜都支持家鄉，也會與優質的宜蘭小農配合，例如宜蘭1年只產1季的越光米、礁溪溫泉茭白筍、有機玉米筍、有機食用花、青菜等全來自宜蘭外，也幾乎皆是有機。在享用主餐之餘，師傅還會不定時的獻上隱藏版私房菜招待賓客，絕對讓饕客吃得精又吃得飽。

此外，餐後甜點也是用鐵板方式料理，舒芙蕾在他的精心改良下口感更為綿密迷人，另款同樣熱騰騰的巧克力布朗尼則是香甜濃醇。

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Oui 56法式鐵板燒‧鍋物

電話：（02）2506-9979

地址：台北市民權東路三段56號

(中國時報)