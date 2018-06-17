旅遊資訊盡在e便利通

2018年06月17日 04:10 中國時報 報導陳曉銘

蘭嶼飛魚季（飛魚民宿提供）

拼板舟體驗（台灣趴趴走住宿網提供）

蘭嶼浮潛（鴻昇白屋民宿提供）

蘭嶼招魚祭在每年2至3月舉行，意在召請飛魚祈求豐收，年度招魚祭在部落長輩的帶領下，達悟族人一起面向外海，舉行召喚飛魚的儀式。

招魚祭部落的男人穿著傳統服、金箔、銀帽，盛裝來到部落灘頭。召喚飛魚的儀式完畢後，達悟族人宰殺小豬，沾著豬血的3根竹子，在灘頭上選上一塊石頭點上豬血，祈福捕撈飛魚豐收及保佑在海上作業平安。

招魚祭由漁人部落開始，各部落相繼舉行招魚祭，人員到齊後，領祭船的長者叮嚀族人，飛魚季期間不能觸犯禁忌。依照傳統，飛魚季期間禁止抓飛魚以外的魚種，這時也是部落長者教導達悟族的下一代歲時祭的基本知識。而召喚飛魚的儀式結束後，蘭嶼就正式進入一年最重要的飛魚季節，沿岸出現在海上抓飛魚，戶戶曬飛魚的景象。

蘭嶼每年的飛魚季是3至6月；在5、6月飛魚季期間有提供夜撈飛魚體驗！飛魚季過後還可以體驗拼板舟、參觀達悟族傳統地下屋。來一趟蘭嶼假期可說是夏天最開心的旅程。心動不如馬上行動！更多的蘭嶼飛魚季旅遊資訊盡在e便利通。

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(中國時報)