2018年06月17日 04:10 中國時報 黃唯淯 報導

1930年～1950年，Panerai製作的手腕配戴儀器、深度計、潛水表、指北針。圖片提供各品牌

Omega排氦閥門操作便利圖片提供各品牌

Oris漸層藍凸顯環礁之美圖片提供各品牌

Blancpain心繫海洋挺生態保育圖片提供各品牌

Panerai軟鐵內殼包覆機芯圖片提供各品牌

Hamilton單向棘狀表圈吸睛圖片提供各品牌

Seiko50周年復刻版登場圖片提供各品牌

Rolex深潛型腕表配戴更舒適圖片提供各品牌

市面上潛水表這麼多，總有些地方購入前要先注意。什麼是你買表前要注意的？今夏又有什麼推薦之選？我們試著用詳細的解說，告訴你買表小訣竅。

抗深標準100米以上

■日常生活防水表款會標示3Bar或30米，但它只能做到生活中的防水─諸如下雨天的防水或是洗臉時飛濺到腕表上水珠，離真正的潛水表還有一大段距離。那，真正的潛水表抗深究竟要多少？業界目前公認的標準值是100米以上才算符合潛水表標準。以目前的徒手潛水（即不攜帶氣瓶）的極限深度也是約百米，以潛水表100米的深潛功力，對這些徒手潛水狂熱者來說，是相當足夠。

必備單向可旋轉表圈

■潛水表一定會在表圈上安裝逆時鐘的單向旋轉表圈，這個表圈是潛水員用來計算氣瓶與減壓時間用的。舉例來說，如果1罐高壓氣瓶可供潛水員在水下作業1小時，則計算下潛、上升與減壓時間後，假定水下作業時間僅有30分鐘，則下水前將表圈的歸零刻度旋至分針的30分鐘的位置後始能下水，這樣潛水員只要在水下辨別分針是否觸及表圈的歸零位置就好，方便許多。

而許多人會好奇為何只能做單向旋轉？這是因為若在水下作業誤觸表圈時，逆時針的旋轉會縮短你的水下作業時間，因此潛水員就能在確定有足夠氧氣的狀況下完成水底作業。

水下具辨識度兼防爆

■而還有幾個潛水表一定要有的特色，在於辨視度與安全防護。水下作業的能見度相當差，ISO 6425公定潛水表於暗處25cm之內需清晰可見，因此指針必須做的大而顯眼，並且具備夜光顯示一定是必要條件。

再來則是很多人會忽略到的防爆性，水底下壓力相當大，加上潛水員身上的氣瓶因為要能壓縮氧氣，所以會混入大量的氮氣、氦氣等。而這些氣體會在水下作業時因壓力壓縮而進入表殼縫隙間，並在潛水員上升減壓時因壓力變化進而損壞腕表內部結構，因此部分潛水表均有特別設計排氦裝置，以維持腕表穩定性。

Omega排氦閥門操作便利

■歐米茄（Omega）的海馬300米潛水腕表一直是潛水表市場裡的熱門腕表，1993年初代面市後搭上007加持的話題性，連在日本二手市場都是供不應求，足見它在表迷心中的經典地位。

今年全新的海馬300米潛水腕表共推出14個款式，以6款不銹鋼與8款雙色金的方式呈現；表殼加大至42mm，並搭載8800 Co-Axial Master Chronometer同軸擒縱機芯，表圈改為陶瓷材質、並以PVD賦予表圈黑、藍或鉻銀色。另外表款十點鐘方向設置有排氦閥門操作也相當便利，對水下作業潛水員來說是免於腕表毀損的保命符之一。建議售價15萬5000元。

Oris漸層藍凸顯環礁之美

■一直以來，豪利時（Oris）對於保育海洋所盡的心力是大家看的見的。從保育珊瑚、海洋、到無人居住的環礁，都是品牌關心的焦點。去年初品牌宣布贊助Clipperton探險隊與其進行的克利珀頓島保育計畫，並在去年年底發表Oris Clipperton限量表，腕表是基於Aquis系列而衍生而來，潛水表應具備的300米深潛、夜光顯示、日期視窗一樣不缺；在配色上則反映了克利珀頓島的特色：漸層藍、浮雕島嶼與座標的表背。腕表限量2000只，建議售價5萬8000元。

Blancpain心繫海洋挺生態保育

■寶鉑（Blancpain）的潛水表是相當有名的，五十噚（Fifth Fathoms）是1953年誕生於寶鉑的第1款潛水表。而噚則是當時測量海深的度量（約2米）。現今的五十噚防水性能早已達300米，但維持與原作致敬之意，仍保有五十噚之名。今年新作為心繫海洋的第3款作品。心繫海洋是寶鉑為保育海洋生態特意推出的限量作品，腕表採用自動上鏈1151自動上鏈機芯並搭載矽游絲，因克服受磁特性也取消了過去軟鐵外殼。錶徑40mm，並搭配專為此款設計的帆布表帶與Nato表帶。腕表限量250枚，每售出1只，寶鉑就會捐出1000歐元支持海洋生態保育。

Panerai軟鐵內殼包覆機芯

■沛納海（Panerai）新款Luminor Submersible 1950 Amagnetic 3日自動上鏈防磁鈦金屬腕表可以說是去年讓人最為印象深刻的一只潛水腕表。除了外型霸道帥氣外（47mm），搭載瘦身有成的P.9010自動上鏈機芯也讓殼厚度降低10％；防水300米的功能同樣強悍，但更強悍的則是腕表同時以軟鐵內殼包覆機芯，令這只腕表成為沛納海首款具備防磁功能的潛水腕表。

Hamilton單向棘狀表圈吸睛

■以鐵道計時起家的漢米爾頓 （Hamilton），在軍表市場裡也有一票死忠粉絲，Scuba是品牌自1942年發表蛙人系列後汲取全新靈感的潛水表作品。今年新款除了面盤上的內圈時標以PM方式呈現外，單向棘狀表圈也很有特色，表徑40mm，並有大型夜光指針與長箭式秒針，搭載H-10機芯，動力儲存為80小時，防水100米。另外表帶的部份提供了北約尼龍表帶、三片式不鏽鋼鍊帶與橡膠表供選擇。建議售價2萬2600元。

Seiko50周年復刻版登場

■1965年，日本精工（Seiko）發表了第一只潛水表後，3年後旋即又發表了具有Hi-Beat高精準度的300米防水腕表，這也是日本精工首度向世人展現其具有優異製表技術的作品之一。今年適逢自動機芯潛水表發表50周年，精工也發布一款向當年致敬的復刻作品。外形均為一體成型表殼，機芯則為8L55自動機芯，防水300米，動力儲存達55小時。外觀上加強了細部的打磨與設計，台灣僅限量60只，專賣店獨售。建議售價17萬5000元。

Rolex深潛型腕表配戴更舒適

■其實談到潛水表，多數人一定是先想到勞力士（Rolex）中的Submariner，但如果要講到深潛，勞力士旗下潛水表可稱為潛水表中之王，2012年發表的Deepsea Challenge曾陪伴詹姆士卡麥隆潛入馬里亞那海溝，潛水深度達1萬908米，但這表款體積過於碩大，常人實在難以駕馭，因此折衷的Deepsea深潛型腕表就成為潛水表市場中的大熱門。今年發表的新作採用了與2014年發表的Deepsea同樣D-Blue漸層藍面盤，防水深度達3900米，並搭載全新的3235型自動上鏈機芯，並重新設計了表耳和部分外觀，讓上手配戴時更為舒適。

(中國時報)