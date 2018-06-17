TOYOTA×傳愛背包 二手玩具重生

TOYOTA×傳愛背包 二手玩具重生　圖片提供和泰汽車

友善列印
中國時報
報導郭隆富

「TOYOTA玩具愛分享」活動自2016年開始舉辦，系列活動包含TOYOTA玩具復活節、小小技師體驗等，更在全台TOYOTA服務廠設有玩具回收箱，至今已回收超過90噸的愛心二手玩具！這些玩具經「台灣玩具圖書館協會」清潔、整理後，有部分將透過志工背上「傳愛背包」，把二手玩具帶至偏鄉地區及海外國家，造福更多大小孩童。

2018年，TOYOTA與台灣玩具圖書館協會招募了近50組的志工團隊，他們將於今年暑假，背上滿載二手玩具的「傳愛背包」走訪桃園、南投、台南、高雄、屏東、金門，甚至遠赴柬埔寨、泰北、緬甸、馬來西亞、尼泊爾、日本、雲南、約旦、以色列等地，帶給更多孩子歡樂。除了大專院校志工，今年還有一群熱血的樂齡長輩和高中學生，也一同加入傳愛背包的行列！

長者高中生一起熱血

傳愛背包授包儀式於6月9日上午舉行，現場共有超過50名即將啟程的志工出席，台灣玩具圖書館協會提到：「傳愛背包服務地點除台灣各地區，也拓及海外，今年更打破紀錄，服務地點遠至非洲史瓦濟蘭！」各志工團隊除了利用傳愛背包內的玩具與小朋友同樂，也同時將傳達衛生、醫療等觀念，讓孩子們在遊戲中學習，並落實社會教育。

傳愛背包志工持續招募，歡迎線上報名：goo.gl/m2ACxG；傳愛背包與TOYOTA玩具愛分享詳情，請上官網查詢：www.toyota.com.tw/TOYOTA_Toy_Story/

(中國時報)

潛水表深海華麗冒險 萬寶龍女表藏百年經典美學

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。