TOYOTA×傳愛背包 二手玩具重生

2018年06月17日 04:10 中國時報 報導郭隆富

「TOYOTA玩具愛分享」活動自2016年開始舉辦，系列活動包含TOYOTA玩具復活節、小小技師體驗等，更在全台TOYOTA服務廠設有玩具回收箱，至今已回收超過90噸的愛心二手玩具！這些玩具經「台灣玩具圖書館協會」清潔、整理後，有部分將透過志工背上「傳愛背包」，把二手玩具帶至偏鄉地區及海外國家，造福更多大小孩童。

2018年，TOYOTA與台灣玩具圖書館協會招募了近50組的志工團隊，他們將於今年暑假，背上滿載二手玩具的「傳愛背包」走訪桃園、南投、台南、高雄、屏東、金門，甚至遠赴柬埔寨、泰北、緬甸、馬來西亞、尼泊爾、日本、雲南、約旦、以色列等地，帶給更多孩子歡樂。除了大專院校志工，今年還有一群熱血的樂齡長輩和高中學生，也一同加入傳愛背包的行列！

長者高中生一起熱血

傳愛背包授包儀式於6月9日上午舉行，現場共有超過50名即將啟程的志工出席，台灣玩具圖書館協會提到：「傳愛背包服務地點除台灣各地區，也拓及海外，今年更打破紀錄，服務地點遠至非洲史瓦濟蘭！」各志工團隊除了利用傳愛背包內的玩具與小朋友同樂，也同時將傳達衛生、醫療等觀念，讓孩子們在遊戲中學習，並落實社會教育。

傳愛背包志工持續招募，歡迎線上報名：goo.gl/m2ACxG；傳愛背包與TOYOTA玩具愛分享詳情，請上官網查詢：www.toyota.com.tw/TOYOTA_Toy_Story/

(中國時報)