萬寶龍女表藏百年經典美學

2018年06月17日 04:10 中國時報 報導郭隆富

萬寶龍Star Legacy明星傳承系列小秒針腕表36mm，17萬2900元。 圖片提供萬寶龍

萬寶龍Star Legacy明星傳承系列小秒針腕表32mm，23萬5200元。 圖片提供萬寶龍

萬寶龍Star Legacy明星傳承系列小秒針腕表32mm，9萬1700元。 圖片提供萬寶龍

萬寶龍「Star Legacy明星傳承系列」推出全新專屬女性的腕表。除了保留主要的設計元素外，更進一步提升設計的精緻質感，增添腕表的經典氣息與全新外型。共推出直徑32mm與36mm的小秒針腕表，主要特色為精緻獨特的表盤鑽石環與細緻的暈染Sfumato鱷魚皮表帶。

明星傳承系列的設計靈感源於Minerva表廠的傳承以及該表廠於19世紀末期、20世紀初期所製作的懷表；根據萬寶龍的檔案紀錄，該表廠很早就開始接受國際訂單，表盤的時間讀取清晰度尤為重要，當時有一些機芯已搭載於腕表之內。Minerva表廠的特色與傳承可追溯至西元1858年，亦即Charles-Ivan Robert成立金質懷表專業表廠之時。

早在西元1880年左右，表廠即已開始製作以表冠（法文：remontoir au pendant）上鍊的計時器，這些創新的懷表率先配備表冠上鍊機制，而無需另以鑰匙上鍊。

至於全新明星傳承系列女性腕表的亮點為表盤中央以放射狀星形扭索紋飾，並於6點鐘位置小秒盤鑲嵌一圈鑽石環，增添璀璨的光芒。全新系列腕表的其他美學細節包括以散點組成的鐵軌式分鐘刻度圈取代原有的線型設計（這一罕見的設計改進僅存在於19世紀末與20世紀初期的少量表款中），精美的陽刻浮雕（filet saute）勾勒於表盤四周。

作為整體設計的點睛之筆，表盤被飾以優雅的藍鋼葉形指針，賦予腕表時尚而又典雅的美學氣息，並且採用由萬寶龍位於義大利佛羅倫斯的皮革工坊所打造之獨特鱷魚皮表帶，每一條表帶皆以手工繪畫方式使其色澤均是獨一無二的。

(中國時報)