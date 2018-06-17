全聯親農學堂跟著節氣吃好食

全聯親農學堂講師合影，設計師洪震宇（左）與紅藜農友陳殿樟（右）。　圖片提供全聯

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中國時報
報導王儒哲

2018年全聯親農學堂移師台北誠品敦南店舉辦，講題將會環扣在「節氣與好食」2大方向，下半年的系列講座也將固定在敦南舉辦，這是首度在台北舉辦的第1場，特別邀請被譽為台灣新品種旅行設計師洪震宇，以「風土節氣小餐桌，地方創生大起點」為題，分享節氣與生活飲食之間微妙的關係，拉近與會者和土地的距離，啟發個人生活美學；同時還邀請全聯農友陳殿樟分享如何透過種植紅藜又能友善社區的方法。

全聯福利中心自2014年推出「農家直採」，強調「直接跟農夫買，農夫自己訂價」的概念，推廣近4年，已累積與180位小農合作、遍及來自全台的農產品，同時更早先在2008年推展平價有機蔬菜，進而發展契作、契養並進，目前全台共有16處農場，面積達2500甲；在持續推廣的過程中，全聯透過一場場下鄉舉辦的「親農學堂講座」，與不同農友、消費者溝通，讓銷售者與消費者都對自己所吃的食物，有更清楚地認知。

7月場全聯親農講座將訂於7月14日（六）下午14點，邀請到知名親職作家番紅花老師，以「共好食代，如何成就孩子的食農生活」為題，歡迎大家即日起踴躍上網報名。網址：www.accupass.com/go/20180714。

(中國時報)

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