360掃地機器人燦坤快3預購9000有找

2018年06月17日 04:10 中國時報 報導王儒哲

在大陸為智慧家居、安全軟件的領導品牌360，即起至6月18日於全台燦坤門市與燦坤快3網路商城同步推出被各界譽為CP值最高、掃拖二合一、且可用手機APP遙控，設定禁掃區、甚至配備可水洗HEPA濾網的360掃地機器人的首發預購活動。市價1萬5900元，預購價為8950元。

燦坤協理林彩莉表示，市場上掃地機器人琳瑯滿目，光是今年上半年銷售占比首度破3成，已經比傳統的筒狀式吸塵器還熱銷。觀察過往掃地機器人主流機種價位帶在2～3萬元之間，但今年因更多消費者對掃地機器人的接受度拉升，故陸續推出平價機種的掃地機器人，以至於主流價位帶在萬元上下即可輕鬆購得。而值得一提的是可以掃拖二合一的機器人吸塵器因可以節省掃除時間，也因此掃地機器人已成為家庭不可或缺的掃除家電之一。

進一步分析過去幾年掃地機器人銷售主要以家中有長輩及小孩的家庭為主要客層，如今擴大到忙得沒時間打掃的上班族及家中養寵物的消費者。而掃地機器人除了自動計算路徑、自動返航，以及搭載HEPA濾網等功能外，像是360掃地機器人S6加入拖地功能，先掃後拖整體清掃能力再升級，同時也能解放媽媽的雙手，再也不用彎腰掃地及拖地；另外LDS雷射雷達掃描，能精準建立室內地圖，還能設定禁掃區。同時建議在掃地機器人清掃前將地板上的障礙物，如電線等先行去除，透過掃地機器人每日固定清潔就能讓地板隨時處在最佳狀態。

(中國時報)