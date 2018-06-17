百年阿猴醫院軟硬體升級

2018年06月17日 04:10 中國時報 林和生 （屏東） 報導（屏東）

陪伴屏東長達一世紀、眾人口中的「阿猴醫院」，衛生福利部屏東醫院一度面臨鄰近醫學中心強力挑戰，但近幾年透由高醫體系支援，更從軟硬體方面同步升級，已經帶來不同以往面貌，院長王森稔有信心地說，將重新擦亮這塊百年老店招牌。

王森稔不諱言，阿猴醫院在老一輩民眾心裡是唯一、也是首選的區域醫院，但自從鄰近高雄醫學中心等級醫院陸續成立，患者漸改變就醫習慣，常常大小病狀都往大醫院跑，不僅民眾如此，連醫護人員也流失的非常嚴重。

所幸近幾年透過高醫體系支援，引進內外科專業醫療團隊，今年8月將再增加心導管服務，未來患者有關心血管問題，不用跑到高雄才能得到解決；如此一來內外科、各科別全部到齊，全面一條龍的服務不再是口號。

除此之外，去年動工的高齡醫學大樓，預計2019年底前便能完工啟用，屆時可增加210個床位。根據衛福部統計，屏東縣今年65歲以上老年人口已占全縣總人口數15％以上，是名副其實的「老人社會」，屏醫檢視院內就醫病人年齡結構，又以高齡者59％為最多，完全迎合需求而籌建。

高齡醫學大樓為地上6層、地下一層樓的建築，完工後將作為長照護理之家使用，可容納護理之家150床和60位日間照護老人，未來會是屏東地區最新穎長照大樓。且今年初已核定屏東醫院將增加100床急性病床，包括現有的200床病床，豐沛的醫療資源將成為屏東人最好後盾。

(中國時報)