真就是美 焦士太的繪畫藝術

2018年06月17日 04:10 中國時報 報導何志平

焦士太，《夢見夏卡爾》，100F，1992年。（照片提供富家大吉藝術）

焦士太，《擁抱陽光》，30P，1992年。（照片提供富家大吉藝術）

焦士太曾說，「真」是藝術創作的源頭，「真」是藝術思想的融結點，沒有「真」，便失去了「美」。畫壇尊稱「焦老」的他尤擅長以東方藝術內涵來結合西方藝術形式，這樣的融合與創新，讓他的作品呈現著多彩與青春的交織，尤其近年的畫作潔淨明快、色彩強烈絢麗，直觀反映出他對人生的感悟。

年初，焦士太以近9旬高齡，在台北展出以水墨畫為主的「心象世界」。去年，他應國父紀念館之邀，在中山國家畫廊展出數量高達101件的各時期作品，如同展名「逐夢．畫夢」般，從心所欲、歡暢自然的繪畫風格，直讓觀畫者不經意的產生心靈共鳴。儘管平日幽默風趣，但談起創作焦老總是嚴肅地說，職業畫家有人會畫一般人喜歡的，市場流行或討喜的，因為他要賣。但我的畫是內心世界情感的表達，都是自己想要畫的，我只追求高興、快樂就可以了，反正窮就窮到底就算了。如此豁達、無波的心境，讓他的畫作在無拘無束中，真切地反應作者當下的心境與創造力。

焦士太在1949年來台，他是個流亡學生，後進入政工幹校藝術系，從流師：李仲生學畫，之後在新中國出版社服務，因難忘情於繪畫，故從未停止創作。1976年離開《勝利之光》主編到黎明文化就職，也為他朝向專職畫家的未來鋪路。他說，那個年代的台灣經濟起飛，各行業算是欣欣向榮，如果靠賣畫收入再加上終身俸，維生總不成問題吧！為了心中執著無悔的夢，焦士太在無視眾多親友一片反對及嘲諷下，毅然踏上可謂人生豪賭的職業畫家路。當時，他已經54歲。

54歲才踏上職業畫家之路

早期台灣人買畫圖的是吉利、討喜，大富大貴尤其受到歡迎。焦士太笑說，許多生意人慕名而來請他畫幅象徵財富的南瓜（台語俗稱「金瓜」）回去掛，希望能招財進寶。可是他一聽到就躲得遠遠的，讓求畫的人不得其門而入。他搖頭說，我的畫是從藝術及內心的情感出發，若只想著賺錢，我就不知為何而畫了。從20多歲醉心於繪畫開始，到50多歲立志為職業畫家，再到近9旬仍活躍於國內外藝壇，若許就是如此堅定的信念與無悔的熱情，才讓他勇敢地走在這條孤寂的漫長創作路。

台灣知名藝評家陳柏安指出，焦老是台灣少見的多面向的藝術家，其不僅是當代台灣畫壇重量級畫家，更是現代詩人、木刻版畫家及藝術月刊的主編。他說，劉獅、李仲生2位大師曾先後奠定焦士太傳統素描與抽象藝術的根基，也讓他同時具備並融合東西方繪畫的本質。從觀賞焦士太的作品中不難發現，在著形式、結構、色彩組成的油畫世界中，有著東方空靈、形而上、渾然天成的老莊意境。

從抽象轉變為超現實

的具象

焦士太對油畫藝術的駕馭反應在出類拔萃的多種風格及色彩運用，而推陳出新的非凡構圖能力，也是令人對其畫作素材震驚的原因。從《夢見夏卡爾》為例，藉由夏卡爾超現實派畫風的影子，將畫中的人及物以幽默、幻想及無意識的方式來呈現。在畫中地上躺著進入夢中的人，夢中的世界是成雙成對的，空中有比翼雙飛的黃色小鳥，有在粉紅雲彩上相偎相依的戀人，整幅畫作讓人彷彿走進夢幻世界。焦士太曾說，「夢系列」是我的代表作之一，在畫夢系列之前，我已經畫了快30年的抽象畫，如今風格從抽象轉變為帶濃厚超現實意味的具象，有些畫友覺得奇怪。他說，我的每個階段創作都是曾經走過的一段人生，其間有歡笑也有眼淚，有狂喜也有憂悒。既然我的繪畫是忠實反應內心的情感，當心情改變了，當抽象畫反應不出我要表達的內涵及思想時，轉變為抽象與具體相互融合，又有何不可能。

有人說近9旬的焦士太是個不老畫家，不到人生最後一刻不會放下畫筆。的確，從他近期的作品總以人間角度來詮釋生命的謳歌來觀察，對一位一生追逐繪畫之夢，到了晚年之期，仍以充滿青春之火的態度不斷創作，以赤子之心活在屬於焦士太的夢中。

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(中國時報)