2018世足賽》墨西哥1：0氣走衛冕軍 德國坦克翻車

2018年06月18日 04:10 中國時報 李弘斌 ／綜合報導 ／綜合報導

尋求衛冕的「日耳曼坦克」德國17日在俄羅斯世足賽首戰對決「中北美之王」墨西哥，雙方開賽後踢出明快的攻擊節奏，不過德軍數度攻門都被墨門將歐丘亞所阻，第35分鐘反倒讓墨西哥抓住快攻機會，由左翼洛札諾在禁區左側勁射破門，以1比0氣走德國。

德國恐將在16強強碰巴西

世足衛冕者連兩屆首戰踢到鐵板，上屆的西班牙也在首戰1比5慘敗給荷蘭，未料這次德國步上後塵。倘若最終僅以F組第2出線，恐將在16強對上5屆冠軍巴西。墨西哥反而成為分組第1的頭號熱門，18日晚間8時換成瑞典與韓國交鋒。

德國排出4-2-3-1陣式，墨西哥則由效力於英超西漢姆聯的「小豌豆」J.賀南德斯擔任單箭頭，以犀利的快速反擊與德國放對。雙方節奏明快且攻擊到位，前30分鐘就共出現7次射正，不過德國門將諾伊爾、墨西哥門將歐丘亞都沒漏氣，一一沒收。

第35分鐘，墨西哥發動快速反擊，小豌豆中路推進交給左路跟上的洛札諾，德國退防不及，回來補防的竟是厄齊爾，被洛札諾假動作擺脫，拉出右側空間立刻起右腳勁射打入球門左下角。

德全場26次射門無功而返

隨後克羅斯自由球攻門，被歐丘亞拍到後打中門楣彈回，上半場結束墨西哥1比0領先。

第60分鐘，落後的德國推出近兩次大賽都因傷缺席的羅伊斯，換下防守中場凱迪拉，變陣為4-1-4-1全力搶攻。德國中場控球力與攻勢都有提升，墨西哥也在第74分鐘推出世足五朝元老馬奎斯，強化中場防守強度，一次次擋住德國猛攻。

第79分鐘，德國再以中鋒戈麥斯換下普拉騰哈，但屢攻不下反倒讓墨西哥連續發動快攻，穆勒、胡莫斯都因失球後反搶犯規領到黃牌，最終以1球飲恨。此役德軍全場高達26次射門，但全是空包彈，無功而返。

(中國時報)